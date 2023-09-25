В Николаеве объявлена воздушная тревога: был слышен взрыв

Российская ракета в полете. Фото: Google

В Николаеве и области объявлена ракетная угроза. Очевидцы сообщают, что в городе был слышен взрыв.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Читайте также:

Ракетная опасность и атака "шахедов"

В Николаеве была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что ракетная опасность сейчас не единственная угроза.

"Зафиксирован запуск нескольких групп вражеских ударных БпЛА Shahed из Чауды, Крым. Ориентировочное время вхождения в подконтрольное воздушное пространство Украины — около 22.00", — сообщили в Воздушных силах.

Воздушная тревога в Николаеве. Фото: Скриншот

Украинцев призывали быть осмотрительными и при воздушной тревоге немедленно бежать в укрытие.

Угроза атаки БпЛА. Фото: Скриншот

Пока известно о взрыве в Николаеве. Власти призывают не снимать место попадания и оставаться в укрытиях.

Тревога в Николаеве. Фото: Скриншот

Также мы сообщали, что в Одессе после массированной атаки пылает многоэтажка. Известно, что враг совершил массированную атаку по региону. Атаковал ракетами и беспилотниками.

Напомним, 25 сентября враг не оставляет украинцев в покое. По Украине целятся ракетами. В результате жители Одессы слышали сильные взрывы. До этого была объявлена по всей Украине воздушная тревога.