У Миколаєві оголошено повітряну тривогу: було чутно вибух
У Миколаєві та області оголошено ракетну небезпеку. Очевидці повідомляють, що у місті було було чутно вибух.
Про це повідомили Повітряні сили України.
Ракетна небезпека і атака "шахедів"
У Миколаєві була оголошена повітряна тривога. Повідомляється, що ракетна небезпека наразі є не єдиною загрозою.
"Зафіксовано запуск кількох груп ворожих ударних БпЛА Shahed з Чауди, Крим. Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України — близько 22.00", — повідомили у Повітряних силах.
Українців закликали бути обачними і уразі повітряної тривоги негайно бігти в укриття.
Наразі відомо про вибух у Миколаєві. Влада закликає не знімати місце влучання та лишатися в укриттях.
Також ми повідомляли, що в Одесі після масованої атаки палає багатоповерхівка. Відомо, що ворог здійснив масовану атаку по регіону. Атакував ракетами та безпілотниками.
Нагадаємо, 25 вересня ворог не полишає українців у спокої. По Україні ціляться ракетами. Внаслідок цього мешканці Одеси чули сильні вибухи. До цього була оголошена по всій Україні повітряна тривога.