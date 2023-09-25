У Миколаєві оголошено повітряну тривогу: було чутно вибух

Російська ракета в польоті. Фото: Google

У Миколаєві та області оголошено ракетну небезпеку. Очевидці повідомляють, що у місті було було чутно вибух.

Про це повідомили Повітряні сили України.

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У Миколаєві була оголошена повітряна тривога. Повідомляється, що ракетна небезпека наразі є не єдиною загрозою.

"Зафіксовано запуск кількох груп ворожих ударних БпЛА Shahed з Чауди, Крим. Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України — близько 22.00", — повідомили у Повітряних силах.

Повітряна тривога в Миколаєві. Фото: Скриншот

Українців закликали бути обачними і уразі повітряної тривоги негайно бігти в укриття.

Загроза атаки БпЛА. Фото: Скриншот

Наразі відомо про вибух у Миколаєві. Влада закликає не знімати місце влучання та лишатися в укриттях.

Тривога в Миколаєві. Фото: Скриншот

Також ми повідомляли, що в Одесі після масованої атаки палає багатоповерхівка. Відомо, що ворог здійснив масовану атаку по регіону. Атакував ракетами та безпілотниками.

Нагадаємо, 25 вересня ворог не полишає українців у спокої. По Україні ціляться ракетами. Внаслідок цього мешканці Одеси чули сильні вибухи. До цього була оголошена по всій Україні повітряна тривога.