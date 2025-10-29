Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Война arrow В Николаеве судили предателя Украины — что делал и на сколько сел arrow

В Николаеве судили предателя Украины — что делал и на сколько сел

29 октября 2025 00:33
Виктория Козырь - редактор
Мужчина передавал координаты ВСУ оккупантам — получил 15 лет тюрьмы
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com
Виктория Козырь - редактор

Мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами, приговорили в Николаеве к отбыванию серьезного срока в тюрьме. Следствие установило, что он передавал РФ информацию о местонахождении украинских военных и корректировал удары по городу.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Для сбора данных обвиняемый установил скрытую камеру на чердаке многоэтажки, где проживал, и следил за действиями противовоздушной обороны Украины и перемещением украинских войск на южном фронте.

Собранную информацию мужчина передавал своему координатору Сергею Лебедеву, который известен под прозвищем "Лохматий" и находится в оккупированном Донецке, сотрудничая с ФСБ и военной разведкой РФ. Во время обыска правоохранители изъяли у предателя смартфон, видеокамеру и флешку с доказательствами его деятельности.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной во время военного положения, и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что одессит получил приговор после того, как сливал данные врагу. Также мы писали, что 23-летний житель Донецкой области осужден за помощь оккупантам.

суд Николаев госизмена война в Украине судебные решения
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:36 Военный в Одесчины обворовывал дома — как наказал его суд

01:30 В "Резерв+" на две отсрочки станет больше — что уже известно

01:03 Предатель служил вертухаем у оккупантов РФ — теперь сам сядет

00:33 В Николаеве судили предателя Украины — что делал и на сколько сел

00:30 Розыск ТЦК — когда полиция получает право на задержание

Усик признался, как восстанавливается после российских атак - 80x80

Усик признался, как восстанавливается после российских атак

00:04 В Константиновке боец ​​спас от дрона РФ журналистов — видео

28 октября

23:58 В Венгрию за 15 тыс. долл. — в Харькове раскрыли схему уклонистов

23:55 Везла 30 кг психотропов — на Львовщине разоблачили наркокурьера

23:37 В Тернополе открылся пункт рекрутинга для Сухопутных войск ВСУ

23:27 Трамп еще ужесточит санкции против РФ — какая основная цель

01:36 Военный в Одесчины обворовывал дома — как наказал его суд

01:30 В "Резерв+" на две отсрочки станет больше — что уже известно

01:03 Предатель служил вертухаем у оккупантов РФ — теперь сам сядет

00:33 В Николаеве судили предателя Украины — что делал и на сколько сел

00:30 Розыск ТЦК — когда полиция получает право на задержание

Усик признался, как восстанавливается после российских атак - 80x80

Усик признался, как восстанавливается после российских атак

00:04 В Константиновке боец ​​спас от дрона РФ журналистов — видео

28 октября

23:58 В Венгрию за 15 тыс. долл. — в Харькове раскрыли схему уклонистов

23:55 Везла 30 кг психотропов — на Львовщине разоблачили наркокурьера

23:37 В Тернополе открылся пункт рекрутинга для Сухопутных войск ВСУ

23:27 Трамп еще ужесточит санкции против РФ — какая основная цель

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

Text

18:01 Венгрия планирует создать блок против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Трамп сделал заявление об угрозах в сторону США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Стива Уиткоффа пригласили в Украину — эфир Ранок.LIVE

27 октября
Text

18:22 Минобороны раскрыло изменения в мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Трамп обещает закончить войну в Украине — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

06:12 Кому грозит потеря права собственности на недвижимость в 2025

22 октября 2025
обновлено:

17:12 В АТБ отказались от старых цен на яйца — что стало со стоимостью

18 октября 2025
обновлено:

04:20 Забор может стоить штрафа — какая высота разрешена в Украине

19 октября 2025
обновлено:

17:31 Как далеко можно сажать деревья от забора соседа — правила

20 октября 2025
обновлено:

01:00 "Правильный" рецепт квашеной капусты — белая, хрустящая и сочная

18 октября 2025
обновлено:

06:10 Пенсионерам начислят 900 грн доплаты в ноябре — кто в списке

22 октября 2025
обновлено:

12:55 Новые льготы для военнослужащих — какое решение приняла Рада

24 октября 2025
обновлено:

17:05 Почему немцам запретили ночевать на дачах — причины удивляют

19 октября 2025
обновлено:

17:10 Какие выплаты и льготы гарантируют людям с инвалидностью в ноябре

17 октября 2025
обновлено:

05:04 1 яблоко, 1 яйцо и 5 мин. времени — яблочные "пончики" на завтрак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации