Мужчина передавал координаты ВСУ оккупантам — получил 15 лет тюрьмы

Мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами, приговорили в Николаеве к отбыванию серьезного срока в тюрьме. Следствие установило, что он передавал РФ информацию о местонахождении украинских военных и корректировал удары по городу.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Детали дела

Для сбора данных обвиняемый установил скрытую камеру на чердаке многоэтажки, где проживал, и следил за действиями противовоздушной обороны Украины и перемещением украинских войск на южном фронте.

Собранную информацию мужчина передавал своему координатору Сергею Лебедеву, который известен под прозвищем "Лохматий" и находится в оккупированном Донецке, сотрудничая с ФСБ и военной разведкой РФ. Во время обыска правоохранители изъяли у предателя смартфон, видеокамеру и флешку с доказательствами его деятельности.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной во время военного положения, и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

