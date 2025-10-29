Чоловік передавав координати ЗСУ окупантам — отримав 15 років тюрми

У Миколаєві судили зрадника України — що робив і скільки отримав
Чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами, засудили у Миколаєві до відбування серйозного терміну у тюрмі. Слідство встановило, що він передавав РФ інформацію про місцеперебування українських військових та коригував удари по місту.
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Деталі справи
Для збору даних обвинувачений встановив приховану камеру на горищі багатоповерхівки, де проживав, та стежив за діями протиповітряної оборони України й переміщенням українських військ на південному фронті.
Зібрану інформацію чоловік передавав своєму координатору Сергію Лебедєву, який відомий під прізвиськом "Лохматий" та перебуває в окупованому Донецьку, співпрацюючи з ФСБ і військовою розвідкою РФ. Під час обшуку правоохоронці вилучили у зрадника смартфон, відеокамеру і флешку з доказами його діяльності.
Вирок суду
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, скоєній під час воєнного стану, і призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
