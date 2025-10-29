Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Війна arrow У Миколаєві судили зрадника України — що робив і скільки отримав arrow

У Миколаєві судили зрадника України — що робив і скільки отримав

29 жовтня 2025 00:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Чоловік передавав координати ЗСУ окупантам — отримав 15 років тюрми
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами, засудили у Миколаєві до відбування серйозного терміну у тюрмі. Слідство встановило, що він передавав РФ інформацію про місцеперебування українських військових та коригував удари по місту.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Для збору даних обвинувачений встановив приховану камеру на горищі багатоповерхівки, де проживав, та стежив за діями протиповітряної оборони України й переміщенням українських військ на південному фронті.

Реклама

Зібрану інформацію чоловік передавав своєму координатору Сергію Лебедєву, який відомий під прізвиськом "Лохматий" та перебуває в окупованому Донецьку, співпрацюючи з ФСБ і військовою розвідкою РФ. Під час обшуку правоохоронці вилучили у зрадника смартфон, відеокамеру і флешку з доказами його діяльності.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, скоєній під час воєнного стану, і призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Реклама

Нагадаємо, ми повідомляли, що одесит отримав вирок після того, як зливав дані ворогу. Також ми писали, що 23-річного жителя Донецької області засудили за допомогу окупантам.

суд Миколаїв держзрада війна в Україні судові рішення
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації