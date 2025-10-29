Чоловік передавав координати ЗСУ окупантам — отримав 15 років тюрми

Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

Чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами, засудили у Миколаєві до відбування серйозного терміну у тюрмі. Слідство встановило, що він передавав РФ інформацію про місцеперебування українських військових та коригував удари по місту.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Для збору даних обвинувачений встановив приховану камеру на горищі багатоповерхівки, де проживав, та стежив за діями протиповітряної оборони України й переміщенням українських військ на південному фронті.

Реклама

Зібрану інформацію чоловік передавав своєму координатору Сергію Лебедєву, який відомий під прізвиськом "Лохматий" та перебуває в окупованому Донецьку, співпрацюючи з ФСБ і військовою розвідкою РФ. Під час обшуку правоохоронці вилучили у зрадника смартфон, відеокамеру і флешку з доказами його діяльності.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, скоєній під час воєнного стану, і призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Реклама

Нагадаємо, ми повідомляли, що одесит отримав вирок після того, як зливав дані ворогу. Також ми писали, що 23-річного жителя Донецької області засудили за допомогу окупантам.