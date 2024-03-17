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В Николаеве днем раздавались взрывы — в результате атаки РФ по городу есть погибший и раненные

17 марта 2024 20:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Николаеве днем раздавались взрывы — в результате атаки РФ по городу есть погибший и раненные
Последствия атаки. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в воскресенье, 17 марта, нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки погиб один человек, также есть раненые.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

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Известно, что из-за вражеского удара по городу в больнице погиб один человек.

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Последствия удара. Фото: Нацполиция
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Последствия удара. Фото: Нацполиция

В то же время пострадали семь граждан, среди которых один ребенок.

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Скриншот поста ГСЧС

По данным Нацполиции, в результате нанесенных ударов в Николаеве повреждены дома, сгорели и повреждены транспортные средства и объект инфраструктуры.

"Полицейские обходят пострадавшие дома и фиксируют разрушения", — говорится в сообщении.

Также правоохранители открыли уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны.

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Скриншот пресс-релиза Нацполиции

Напомним, 15 марта во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение и направил его на Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.

Также мы писали, что 17 марта в Одесской области простились со спасателем, который погиб в результате российского удара.

Николаев
оккупанты
ракеты
война в Украине
ракетный удар

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