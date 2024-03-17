В Николаеве днем раздавались взрывы — в результате атаки РФ по городу есть погибший и раненные
Российские войска в воскресенье, 17 марта, нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки погиб один человек, также есть раненые.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
Ракетная атака на Николаев 17 марта
Известно, что из-за вражеского удара по городу в больнице погиб один человек.
В то же время пострадали семь граждан, среди которых один ребенок.
По данным Нацполиции, в результате нанесенных ударов в Николаеве повреждены дома, сгорели и повреждены транспортные средства и объект инфраструктуры.
"Полицейские обходят пострадавшие дома и фиксируют разрушения", — говорится в сообщении.
Также правоохранители открыли уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны.
Напомним, 15 марта во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение и направил его на Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.
Также мы писали, что 17 марта в Одесской области простились со спасателем, который погиб в результате российского удара.
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