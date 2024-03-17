У Миколаєві вдень лунали вибухи — внаслідок атаки РФ по місту є загиблий та поранені

Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео

Російські війська у неділю, 17 березня, завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є поранені.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

Читайте також:

Ракетна атака на Миколаїв 17 березня

Відомо, що через ворожий удар по місту в лікарні загинула одна людина.

Наслідки удару. Фото: Нацполіція

Наслідки удару. Фото: Нацполіція

Водночас постраждали семеро громадян, з яких одна — дитина.

Скриншот допису ДСНС

За даними Нацполіції, у результаті завданих ударів у Миколаєві пошкоджені будинки, згоріли та пошкоджені транспортні засоби й обʼєкт інфраструктури.

"Поліцейські обходять постраждалі помешкання та фіксують руйнування", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

Скриншот пресрелізу Нацполіції

Нагадаємо, 15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч.

Також ми писали, що 17 березня на Одещині попрощалися з рятувальником, який загинув внаслідок російського удару.