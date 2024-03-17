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У Миколаєві вдень лунали вибухи — внаслідок атаки РФ по місту є загиблий та поранені

17 березня 2024 20:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Миколаєві вдень лунали вибухи — внаслідок атаки РФ по місту є загиблий та поранені
Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у неділю, 17 березня, завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є поранені.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

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Відомо, що через ворожий удар по місту в лікарні загинула одна людина.

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Наслідки удару. Фото: Нацполіція
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Наслідки удару. Фото: Нацполіція

Водночас постраждали семеро громадян, з яких одна — дитина.

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Скриншот допису ДСНС

За даними Нацполіції, у результаті завданих ударів у Миколаєві пошкоджені будинки, згоріли та пошкоджені транспортні засоби й обʼєкт інфраструктури.

"Поліцейські обходять постраждалі помешкання та фіксують руйнування", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

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Скриншот пресрелізу Нацполіції

Нагадаємо, 15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч.

Також ми писали, що 17 березня на Одещині попрощалися з рятувальником, який загинув внаслідок російського удару.

Миколаїв
окупанти
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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