Взрывы в Николаевской области сейчас 29 октября — РФ атакует регион

Взрывы в ночном городе. Фото: zn.ua

Взрывы в Николаевской области сейчас, 29 октября, могут слышать местные жители . Вероятно, эти звуки — результат работы ПВО. В настоящее время в ряде южных областей продолжается воздушная тревога из-за начавшейся в 01:20 угрозы атаки БпЛА.

О работе ПВО на юге сообщают Силы обороны юга.

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Взрывы в Николаевской области сейчас 29 октября

Обновлено 01:53. В Николаевской области гремят взрывы. По данным местных СМИ, в регионе работают силы ПВО.

Скриншот в сообщении телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Скриншот сообщении с телеграмм-канала "Новости Николаева"

Скриншот в сообщении телеграмм-канала "Днепр Инфо"

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" также сообщает о работе ПВО в области.

Скриншот сообщении с телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 01:57. Тем временем в ряде южных областей продолжается воздушная тревога, а именно:

Николаевской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Херсонской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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