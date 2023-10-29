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В Николаевской области сильные взрывы - РФ атакует регион

29 октября 2023 01:52
обновлено: 02:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Николаевской области сейчас 29 октября — РФ атакует регион
Взрывы в ночном городе. Фото: zn.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Николаевской области сейчас, 29 октября, могут слышать местные жители . Вероятно, эти звуки — результат работы ПВО. В настоящее время в ряде южных областей продолжается воздушная тревога из-за начавшейся в 01:20 угрозы атаки БпЛА.

О работе ПВО на юге сообщают Силы обороны юга.

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Взрывы в Николаевской области сейчас 29 октября

Обновлено 01:53. В Николаевской области гремят взрывы. По данным местных СМИ, в регионе работают силы ПВО.

Скриншот в сообщении с телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"
Скриншот в сообщении телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"
Скриншот сообщении с телеграмм-канала "Новости Николаева"
Скриншот сообщении с телеграмм-канала "Новости Николаева"
Скриншот в сообщении телеграмм-канала "Днепр Инфо"

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" также сообщает о работе ПВО в области.

Скриншот сообщении с телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 01:57. Тем временем в ряде южных областей продолжается воздушная тревога, а именно:

  • Николаевской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Херсонской.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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