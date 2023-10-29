Взрывы в Николаевской области сейчас 29 октября — РФ атакует регион

В Николаевской области сильные взрывы - РФ атакует регион
29 октября 2023 01:52
обновлено: 02:06
Взрывы в ночном городе. Фото: zn.ua
Взрывы в Николаевской области сейчас, 29 октября, могут слышать местные жители . Вероятно, эти звуки — результат работы ПВО. В настоящее время в ряде южных областей продолжается воздушная тревога из-за начавшейся в 01:20 угрозы атаки БпЛА.
О работе ПВО на юге сообщают Силы обороны юга.
Читайте также:
Взрывы в Николаевской области сейчас 29 октября
Обновлено 01:53. В Николаевской области гремят взрывы. По данным местных СМИ, в регионе работают силы ПВО.
Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" также сообщает о работе ПВО в области.
Обновлено 01:57. Тем временем в ряде южных областей продолжается воздушная тревога, а именно:
- Николаевской,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Херсонской.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!