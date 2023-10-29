Вибухи в Миколаївській області зараз 29 жовтня — РФ атакує регіон

Вибухи в нічному місті. Фото: zn.ua

Вибухи в Миколаївській області зараз, 29 жовтня, можуть чути місцеві мешканці. Ймовірно ці звуки — результат роботи ППО. Наразі в низці південних областей триває повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА, що почалась о 01:20.

Про роботу ППО на півдні повідомляють Сили оборони півдня.

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Вибухи в Миколаївській області зараз 29 жовтня

Оновлено 01:53. У Миколаївській області гримлять вибухи. За даними місцевих ЗМІ, в регіоні працюють сили ППО.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Новости Николаева"

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Днепр Инфо"

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" також повідомляє про роботу ППО в області.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 01:57. Тим часом у низці південних областей продовжується повітряна тривога, а саме в:

Миколаївській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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