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У Миколаївській області сильні вибухи — РФ атакує регіон

29 жовтня 2023 01:52
оновлено: 02:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Миколаївській області зараз 29 жовтня — РФ атакує регіон
Вибухи в нічному місті. Фото: zn.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Миколаївській області зараз, 29 жовтня, можуть чути місцеві мешканці. Ймовірно ці звуки — результат роботи ППО. Наразі в низці південних областей триває повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА, що почалась о 01:20.

Про роботу ППО на півдні повідомляють Сили оборони півдня.

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Вибухи в Миколаївській області зараз 29 жовтня

Оновлено 01:53. У Миколаївській області гримлять вибухи. За даними місцевих ЗМІ, в регіоні працюють сили ППО.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"
Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"
Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Новости Николаева"
Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Новости Николаева"
Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Днепр Инфо"

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" також повідомляє про роботу ППО в області. 

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 01:57. Тим часом у низці південних областей продовжується повітряна тривога, а саме в:

  • Миколаївській,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Херсонській.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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