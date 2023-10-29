Вибухи в Миколаївській області зараз 29 жовтня — РФ атакує регіон

У Миколаївській області сильні вибухи — РФ атакує регіон
29 жовтня 2023 01:52
оновлено: 02:06
Вибухи в нічному місті. Фото: zn.ua
Вибухи в Миколаївській області зараз, 29 жовтня, можуть чути місцеві мешканці. Ймовірно ці звуки — результат роботи ППО. Наразі в низці південних областей триває повітряна тривога через загрозу атаки БпЛА, що почалась о 01:20.
Про роботу ППО на півдні повідомляють Сили оборони півдня.
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Вибухи в Миколаївській області зараз 29 жовтня
Оновлено 01:53. У Миколаївській області гримлять вибухи. За даними місцевих ЗМІ, в регіоні працюють сили ППО.
Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" також повідомляє про роботу ППО в області.
Оновлено 01:57. Тим часом у низці південних областей продовжується повітряна тривога, а саме в:
- Миколаївській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Херсонській.
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