В Минэнерго проинформировали о ситуации в энергосистеме Украины

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Reuters

Российские войска утром в понедельник, 26 июня, нанесли ракетные удары по ряду украинских городов. Под прицелом врага оказались энергообъекты, поэтому были использованы экстренные отключения.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

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"Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света", — говорится в сообщении.

Из-за атаки оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

Сейчас ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.