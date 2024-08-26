В Минэнерго проинформировали о ситуации в энергосистеме Украины

В Минэнерго предупредили о сложной ситуации в энергосистеме после утренней атаки
26 августа 2024 10:23
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Reuters
Российские войска утром в понедельник, 26 июня, нанесли ракетные удары по ряду украинских городов. Под прицелом врага оказались энергообъекты, поэтому были использованы экстренные отключения.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.
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"Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света", — говорится в сообщении.
Из-за атаки оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.
Сейчас ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.
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