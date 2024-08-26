У Міненерго проінформували про ситуацію в енергосистемі України

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Reuters

Російські війська вранці у понеділок, 26 червня, завдали ракетних ударів по низці українських міст. Під прицілом ворога опинилися енергооб'єкти, тому були застосовані екстрені відключення.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook.

Читайте також:

Ракетна атака на Україну 26 серпня

"Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика.Ворог не залишає планів позбавити українців світла", — йдеться у повідомленні.

Через атаку оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

Наразі ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.