У Міненерго проінформували про ситуацію в енергосистемі України

У Міненерго попередили про складну ситуацію в енергосистемі після ранкової атаки
26 серпня 2024 10:23
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Reuters
Російські війська вранці у понеділок, 26 червня, завдали ракетних ударів по низці українських міст. Під прицілом ворога опинилися енергооб'єкти, тому були застосовані екстрені відключення.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook.
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"Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика.Ворог не залишає планів позбавити українців світла", — йдеться у повідомленні.
Через атаку оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.
Наразі ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
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