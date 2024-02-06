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В Минкульте назвали количество поврежденных Россией культурных объектов

6 февраля 2024 03:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Минкульте назвали количество поврежденных Россией культурных объектов
Поврежденный Ахтырский городской краеведческий музей. Фото: Минкульт
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что Россия повредила по меньшей мере 1938 объектов культурной инфраструктуры, из которых 314 разрушены. Подсчеты осуществлены по состоянию на 25 января 2024 года без учета памяток культурного наследия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики в понедельник, 5 февраля.

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Какие культурные заведения повредила Россия

В ведомстве отметили, что больше всего пострадала культурная инфраструктура в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Луганской и Запорожской областях. Среди государственных учреждений потери составляют 28 единиц, а среди коммунальных — 1910 единиц.

Таким образом повреждения получили:

  • клубные заведения — 929;
  • библиотеки — 689;
  • заведения художественного образования — 154;
  • музеи и галереи — 113;
  • театры, кинотеатры и филармонии — 38;
  • парки, зоопарки, заповедники — 12;
  • цирки — 3.

Где Россия повредила больше всего культурных заведений

Разрушениям подверглись культурные заведения на территории 277 территориальных общин в Винницкой (3,2%), Днепропетровской (19%), Донецкой (83%), Житомирской (17%), Закарпатской (2%), Запорожской (36%), Киевской (27%), Луганской (46%), Львовской (4%), Николаевской (44%), Одесской (9%), Полтавской (2%), Сумской (51%), Харьковской (54%), Херсонской (43%), Хмельницкой (17%), Черкасской (6%), Черниговской (47%), Кировоградской (2%) областях и в Киеве.

Из-за временной оккупации Россией почти всей территории Луганской и значительных частей Запорожской, Донецкой и Херсонской областей по состоянию на январь 2024 года нельзя назвать точное количество пострадавших культурных заведений.

Что известно о восстановлении Украины

Напомним, что страны G7 и лидеры ЕС рассуждают, как использовать замороженные активы России в пользу восстановления Украины. Речь идет о сумме более 250 миллиардов долларов, которая находится под арестом у российского центрального банка.

Также мы сообщали, что министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что турецкая компания Türkiye будет активно участвовать в восстановлении нашего государства. Об этом он сообщил на Форуме по восстановлению Украины в Стамбуле 31 января.

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