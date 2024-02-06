У Мінкульті назвали кількість пошкоджених Росією культурних об'єктів

Пошкоджений Охтирський міський краєзнавчий музей. Фото: Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики України заявило, що Росія пошкодила щонайменше 1938 об’єктів культурної інфраструктури, із яких 314 — зруйновані. Підрахунки здійснені станом на 25 січня 2024 року без урахування пам’яток культурної спадщини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики у понеділок, 5 лютого.

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Які культурні заклади пошкодила Росія

У відомстві зазначили, що найбільше постраждала культурна інфраструктура в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській і Запорізькій областях. Серед державних закладів втрати складають 28 одиниць, а серед комунальних — 1910 одиниць.

Таким чином пошкоджень зазнали:

клубні заклади — 929;

бібліотеки — 689;

заклади мистецької освіти — 154;

музеї та галереї — 113;

театри, кінотеатри та філармонії — 38;

парки, зоопарки, заповідники — 12;

цирки — 3.

Де Росія пошкодила найбільше культурних закладів

Руйнувань зазнали культурні заклади на території 277 територіальних громад у Вінницькій (3,2%), Дніпропетровській (19%), Донецькій (83%), Житомирській (17%), Закарпатській (2%), Запорізькій (36%), Київській (27 %), Луганській (46%), Львівській (4%), Миколаївській (44%), Одеській (9%), Полтавській (2%), Сумській (51%), Харківській (54%), Херсонській (43%), Хмельницькій (17%), Черкаській (6%), Чернігівській (47%), Кіровоградській (2 %) областях та в Києві.

Через тимчасову окупацію Росією майже всієї території Луганської та значних частин Запорізької, Донецької та Херсонської областей станом на січень 2024 року не можна назвати точну кількість постраждалих культурних закладів.

Що відомо про відновлення України

Нагадаємо, що країни G7 та лідери ЄС розмірковують як використати заморожені активи Росії на користь відновлення України. Йдеться про суму в понад 250 мільярдів доларів, яка перебуває під арештом у російського центрального банку.

Також ми повідомляли, що міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що турецька компанія Türkiye буде брати активну участь у відбудові нашої держави. Про це він повідомив на Форумі з відновлення України в Стамбулі 31 січня.