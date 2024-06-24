Украина вскоре получит первую партию снарядов от чешской инициативы

Боеприпасы. Фото: Радио Свобода

Украина в скором времени получит первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы. В минобороны Чехии заявили, что это произойдет уже до конца июня.

Об этом заявила министр обороны страны Яна Чернохова в комментарии CNN.

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"Могу сказать, что первая партия действительно будет доставлена или доставляется, чтобы быть там до конца июня, как мы и обещали", — сказала она.

Чернохова отметила, что не может обнародовать точную информацию согласно договоренностям с партнерами. Кроме этого, россияне могут воспользоваться этим.

"Мы держим слово перед нашими партнерами, с которыми мы сотрудничаем по всему проекту инициативы по боеприпасам", — добавила она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку нового пакета военной помощи Украине. Он будет включать в себя систему противовоздушной обороны Patriot, ракетную установку IRIS-T, самоходную артиллерийскую установку Gepard и боеприпасы.

Также мы писали, что Бундестаг одобрил покупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.