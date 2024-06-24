Украина вскоре получит первую партию снарядов от чешской инициативы

В Минобороны Чехии анонсировали поставку первой партии снарядов для Украины — названы сроки
Украина в скором времени получит первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы. В минобороны Чехии заявили, что это произойдет уже до конца июня.
Об этом заявила министр обороны страны Яна Чернохова в комментарии CNN.
Боеприпасы для Украины
"Могу сказать, что первая партия действительно будет доставлена или доставляется, чтобы быть там до конца июня, как мы и обещали", — сказала она.
Чернохова отметила, что не может обнародовать точную информацию согласно договоренностям с партнерами. Кроме этого, россияне могут воспользоваться этим.
"Мы держим слово перед нашими партнерами, с которыми мы сотрудничаем по всему проекту инициативы по боеприпасам", — добавила она.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку нового пакета военной помощи Украине. Он будет включать в себя систему противовоздушной обороны Patriot, ракетную установку IRIS-T, самоходную артиллерийскую установку Gepard и боеприпасы.
Также мы писали, что Бундестаг одобрил покупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.
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