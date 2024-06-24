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У Міноборони Чехії анонсували поставку першої партії снарядів для України — названі терміни

24 червня 2024 09:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна незабаром отримає першу партію снарядів від чеської ініціативи
Боєприпаси. Фото: Радіо Свобода
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україна незабаром отримає першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи. В міноборони Чехії заявили, що це станеться вже до кінця червня.

Про це заявила міністр оборони країни Яна Чернохова в коментарі CNN.

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"Можу сказати, що перша партія дійсно буде доставлена або доставляється, щоби бути там до кінця червня, як ми й обіцяли", — сказала вона.

Чернохова зазначила, що не може оприлюднювати точну інформацію відповідно до домовленостей з партнерами. Крім цього, росіяни можуть скористатися цим.

"Ми тримаємо слово перед нашими партнерами, з якими ми співпрацюємо по всьому проєкту ініціативи щодо боєприпасів", — додала вона.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував поставку нового пакета військової допомоги Україні. Він включатиме систему протиповітряної оборони Patriot, ракетну установку IRIS-T, самохідну артилерійську установку Gepard та боєприпаси.

Також ми писали, що Бундестаг схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. 

зброя
Чехія
військова допомога
боєприпаси
війна в Україні

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