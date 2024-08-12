Как Украина может использовать немецкое оружие - заявление Минобороны Германии

Предоставленный Украине немецкий танк Leopard 2. Иллюстративное фото: Сухопутные войска ВСУ

В Министерстве обороны Германии заявили, что оружие, которое получила Украина, теперь стало ее законной собственностью. Теперь ВСУ могут использовать его так, как считают правильным в уничтожении военной инфраструктуры России.

Об этом заявил на брифинге в понедельник, 12 августа, спикер Минобороны ФРГ Арно Коллац, пишет Укринформ.

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Чиновник отметил, что немецкое ведомство не ставит перед собой вопрос законности действий в Курской области. А поскольку международное право позволяет для защиты собственной страны вести войну на территории агрессора, то специальных условий применения оружия Бундесвер не ставил.

"После того, как оружие из Германии было передано в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это украинское оружие. Нет никаких препятствий, так что Украина свободна в выборе возможностей", — заявил он, добавив, что Украина при этом обязана придерживаться международного права и не применять оружие по гражданским объектам.

Коллац уточнил, что использование дальнобойного оружия — политический вопрос, но в этом случае "его контролируют". В то же время, замспикера Федерального правительства Вольфганг Бюхнер отметил, что немецкое правительство и Бундесвер интенсивно консультируются с союзниками и украинским правительством относительно "специфических оружейных систем", которые используют украинские солдаты.