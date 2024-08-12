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У Міноборони ФРН зробили рішучу заяву щодо використання Україною німецької зброї

12 серпня 2024 16:13
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Як Україна може використовувати німецьку зброю — заява Міноборони Німеччини
Наданий Україні німецький танк Leopard 2. Ілюстративне фото: Сухопутні війська ЗСУ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві оборони Німеччини заявили, що зброя, яку отримала Україна, відтепер стала її законною власністю. Тепер ЗСУ можуть використовувати її так, як рахують правильним у знищенні військової інфраструктури Росії. 

Про це заявив на брифінгу в понеділок, 12 серпня, речник Міноборони ФРН Арно Коллац, пише Укрінформ.

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Урядовець зауважив, що німецьке відомство не ставить перед собою питання законності дій у Курської області. А оскільки міжнародне право дозволяє заради захисту власної країни вести війну на території агресора, то спеціальних умов застосування зброї Бундесвер не ставив. 

"Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це українська зброя. Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей", — заявив він, додавши, що Україна при цьому зобов’язана дотримуватися міжнародного права і не застосувати зброю по цивільних об'єктах. 

Коллац уточнив, що використання далекобійної зброї — політичне питання, але в цьому випадку, "її контролюють". Водночас заступник речника Федерального уряду Вольфганг Бюхнер зауважив, що німецький уряд та Бундесвер інтенсивно консультуються з союзниками та українським урядом щодо "специфічних збройних систем", які використовують українські солдати. 

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