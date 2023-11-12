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В Минобороны показали, что делают с металлоломом россиян

12 ноября 2023 12:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Минобороны показали, что делают с металлоломом россиян
Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министерство обороны очищает украинские земли от остатков российской техники, выполняя распоряжение Кабмина. Дальнейшая судьба вражеской техники зависит от ее состояния.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Очистка украинских земель от российской техники

В ведомстве рассказали, что, выполняя распоряжение Кабмина, Минобороны уже работает над расчисткой территорий. Остатки уничтоженной вражеской техники собирают и группируют ориентировочно на 80 участках в Украине.

"Прежде чем на эти участки прибывают эксперты Министерства обороны, их обследуют взрывотехники. Дальнейшая судьба остатков техники зависит от ее состояния", — говорится в сообщении.

  • Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru
  • Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru
  • Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru
  • Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru
  • Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru
  • Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru
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Следовательно, перед тем как распорядиться дальнейшим использованием вражеской техники, Минобороны вместе с привлеченными консультантами проверяют:

  • может ли быть техника донором запчастей для техники ВСУ;
  • может ли стать музейным экспонатом или частью выставок;
  • или может быть утилизирована, как "металлолом" согласно определенным процедурам.

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Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как ВСУ отминусовали три вражеских БМП-2.

Также мы сообщали, что недавно на Сумском направлении украинские военные уничтожили управляемую авиаракету ПЗРК Stinger. Она была запущена с самолета Су-34 на расстоянии 70 километров от государственной границы Украины.

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