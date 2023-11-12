В Минобороны показали, что делают с металлоломом россиян

Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Министерство обороны очищает украинские земли от остатков российской техники, выполняя распоряжение Кабмина. Дальнейшая судьба вражеской техники зависит от ее состояния.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Очистка украинских земель от российской техники

В ведомстве рассказали, что, выполняя распоряжение Кабмина, Минобороны уже работает над расчисткой территорий. Остатки уничтоженной вражеской техники собирают и группируют ориентировочно на 80 участках в Украине.

"Прежде чем на эти участки прибывают эксперты Министерства обороны, их обследуют взрывотехники. Дальнейшая судьба остатков техники зависит от ее состояния", — говорится в сообщении.

Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Уничтожена техника россиян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru 1/6 _ 6

Следовательно, перед тем как распорядиться дальнейшим использованием вражеской техники, Минобороны вместе с привлеченными консультантами проверяют:

может ли быть техника донором запчастей для техники ВСУ;

может ли стать музейным экспонатом или частью выставок;

или может быть утилизирована, как "металлолом" согласно определенным процедурам.

Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как ВСУ отминусовали три вражеских БМП-2.

Также мы сообщали, что недавно на Сумском направлении украинские военные уничтожили управляемую авиаракету ПЗРК Stinger. Она была запущена с самолета Су-34 на расстоянии 70 километров от государственной границы Украины.