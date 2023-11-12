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У Міноборони показали, що роблять з металобрухтом росіян

12 листопада 2023 12:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Міноборони показали, що роблять з металобрухтом росіян
Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністерство оборони очищує українські землі від залишків російської техніки, виконуючи розпорядження Кабміну. Подальша доля ворожої техніки залежить від її стану.

Про це повідомили в Міноборони

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Очищення українських земель від російської техніки 

У відомстві розповіли, що, виконуючи розпорядження Кабміну, Міноборони вже працює над розчищенням територій. Наразі залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні. 

"Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки.  Подальша доля залишків техніки залежить від її стану", — йдеться у повідомленні. 

  • Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
  • Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
  • Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
  • Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
  • Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
  • Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
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Відтак, перед тим як розпорядитись подальшим використанням ворожої техніки, Міноборони разом із залученими консультантами перевіряють:

  • чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ;
  • чи може стати музейним експонатом або частиною виставок;
  • чи може бути утилізована, як "металобрухт" згідно з визначеними процедурами. 

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Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав, як ЗСУ відмінусували три ворожі БМП-2

Також ми повідомляли, що нещодавно на Сумському напрямку українські військові знищили керовану авіаракету з ПЗРК Stinger. Вона була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону України.

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