У Міноборони показали, що роблять з металобрухтом росіян

Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Міністерство оборони очищує українські землі від залишків російської техніки, виконуючи розпорядження Кабміну. Подальша доля ворожої техніки залежить від її стану.

Про це повідомили в Міноборони.

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Очищення українських земель від російської техніки

У відомстві розповіли, що, виконуючи розпорядження Кабміну, Міноборони вже працює над розчищенням територій. Наразі залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні.

"Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки. Подальша доля залишків техніки залежить від її стану", — йдеться у повідомленні.

Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Знищена техніка росіян. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua 1 / 6

Відтак, перед тим як розпорядитись подальшим використанням ворожої техніки, Міноборони разом із залученими консультантами перевіряють:

чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ;

чи може стати музейним експонатом або частиною виставок;

чи може бути утилізована, як "металобрухт" згідно з визначеними процедурами.

Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав, як ЗСУ відмінусували три ворожі БМП-2.

Також ми повідомляли, що нещодавно на Сумському напрямку українські військові знищили керовану авіаракету з ПЗРК Stinger. Вона була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону України.