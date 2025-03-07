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В Польше рассказали о гарантиях безопасности для Украины

7 марта 2025 17:40
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Гарантии безопасности для Украины - подробности от Минобороны Польши
Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский. Фото: Скриншот видео
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист


Польша хочет быть частью коалиции в переговорах о мире в Украине, однако не будет предоставлять свои войска в рамках миротворческой миссии в Украине, поскольку граничит с Россией по Кенигсбергу, а также с Беларусью, где также присутствуют российские войска.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, заместитель министра обороны Польши.

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По словам политика, самое важное, чтобы после прекращения огня Украина продолжала пользоваться западным пропуском и западным сообщением, а не осталась в серой зоне. Ведь, по словам Залевского, война ведется украинцами именно за то, чтобы быть частью Запада, и Польша поддерживаем эту цель.

Польша также поддерживает те европейские страны, которые хотят отправить войска в Украину. В частности, речь о Франции, Великобритании, а также совсем недавно Португалия приняла решение об этом.

"Мы также хотим быть частью коалиции желающих. Однако не будем предоставлять свои войска Украине, потому что мы являемся страной, которая граничит с Россией по Кенигсбергу, а также с Беларусью, где у нас есть российские войска". Поэтому мы не хотим посылать наши войска, чтобы не делать уязвимыми наши территории, которые граничат с Россией и с Беларусью. И это, по моему мнению, вполне понятно", — сказал Залевский.

По его словам, роль Польши в обеспечении логистики и инфраструктуры для поддержки и логистика миротворческих войск и войск украинской армии.

"Когда будет принято решение о создании бесполетной зоны над определенной территорией Украины, Польша также будет служить базой для этой миссии. Это означает, что страны, которые являются или будут членами этой коалиции, предоставят свои военно-воздушные силы для борьбы с ракетами, летящими из России на определенную территорию Украины", —  уточнил Залевский.

На вопрос журналистки издания о том, верит ли он в окончание войны в Украине в этом году, заместитель министра обороны Польши ответил, что верит в прекращение огня.

"Это возможно. И я верю, что когда Запад, особенно Европа, но с американской поддержкой, присоединится к поддержке Украины, то она будет, она будет стабильной", — подытожил Залевский.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог объяснил обещание президента закончить войну в Украине за 24 часа.

По словам представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого, Украина и США на следующей неделе проведут переговоры в Саудовской Аравии. Стороны планируют обсудить важные вопросы, в частности путь к миру.

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