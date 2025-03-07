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У Міноборони Польщі розповіли про гарантії безпеки для України

7 березня 2025 17:40
Галина Остаповець - Журналіст
Гарантії безпеки для України - подробиці від Міноборони Польщі
Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. Фото: скриншот відео
Галина Остаповець - Журналіст


Польща хоче бути частиною коаліції у перемовинах про мир в Україні, проте не надаватиме свої війська в рамках миротворчої місії в Україні, оскільки межує з Росією по Кенігсбергу, а також з Білоруссю, де також присутні російські війська.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, заступник міністра оборони Польщі.

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За словами політика, найважливіше, щоб після припинення вогню Україна продовжувала користуватися західним пропуском і західним сполученням, а не залишилася у сірій зоні. Адже, за словами Залевського, війна ведеться українцями саме за те, щоб бути частиною Заходу, і Польща підтримуємо цю мету. 

Польща також підтримує ті європейські країни, які хочуть відправити війська в Україну. Зокрема, мова про Францію, Велику Британію, а також зовсім нещодавно Португалія прийняла рішення про це. 

"Ми також хочемо бути частиною коаліції охочих. Проте не будемо надавати свої війська Україні, бо ми є країною, яка межує з Росією по Кенігсбергу, а також з Білоруссю, де у є російські війська. Тому ми не хочемо посилати наші війська, щоб не робити вразливими наші території, які межують з Росією і Білоруссю. І це, на мою думку, цілком зрозуміло", — сказав Залевський.

За його словами, роль Польщі — у забезпеченні логістики та інфраструктури для підтримки і логістика миротворчих військ і військ української армії. 

"Коли буде прийнято рішення про створення безпольотної зони над певною територією України, Польща також слугуватиме базою для цієї місії. Це означає, що країни, які є або будуть членами цієї коаліції, нададуть свої військово-повітряні сили для боротьби з ракетами, що летять з Росії на певну територію України", — уточнив Залевський.

На запитання журналістки видання про те, чи вірить він у закінчення війни в Україні цього року, заступник міністра оборони Польщі відповів, що вірить у припинення вогню.

"Це можливо. І я вірю, що коли Захід, особливо Європа, але з американською підтримкою, долучиться до підтримки України, то вона буде, вона буде стабільною", — підсумував Залевський.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог пояснив обіцянку президента закінчити війну в Україні за 24 години.

За словами речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, Україна та США наступного тижня проведуть переговори у Саудівській Аравії. Сторони планують обговорити важливі питання, зокрема шлях до миру.

Польща Україна безпека війна в Україні війна

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