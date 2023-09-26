В Минобороны Румынии осудили ночные обстрелы Одесской области

Воин ВС Румынии. Иллюстративное фото: Минобороны Румынии

В ночь с 25 на 26 сентября российские террористы снова атаковали мирные города. Минобороны Румынии осудило обстрелы одесской гражданской инфраструктуры.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Румынии.

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Румыния, граничащая сразу с несколькими регионами Украины, высказала осуждение действий РФ.

"Минобороны Румынии в режиме реального времени отслеживает воздушную обстановку в районе государственной границы во время атак России минувшей ночью на некоторые цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры. Мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные нападения", — говорится в сообщении ведомства.

Скриншот сообщения Минобороны Румынии

Напомним, спасатели показали, как ликвидировали последствия ночной атаки по Одесской области.

Также стало известно, что из-за ночных обстрелов пункт пропуска, соединяющий Украину и Румынию, приостановил работу.