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В Минобороны Румынии осудили ночные обстрелы Одесской области

26 сентября 2023 15:38
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Минобороны Румынии осудили ночные обстрелы Одесской области
Воин ВС Румынии. Иллюстративное фото: Минобороны Румынии
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В ночь с 25 на 26 сентября российские террористы снова атаковали мирные города. Минобороны Румынии осудило обстрелы одесской гражданской инфраструктуры.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Румынии.

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Румыния, граничащая сразу с несколькими регионами Украины, высказала осуждение действий РФ.

"Минобороны Румынии в режиме реального времени отслеживает воздушную обстановку в районе государственной границы во время атак России минувшей ночью на некоторые цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры. Мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные нападения", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны Румынии отреагировали на обстрелы
Скриншот сообщения Минобороны Румынии

Напомним, спасатели показали, как ликвидировали последствия ночной атаки по Одесской области.

Также стало известно, что из-за ночных обстрелов пункт пропуска, соединяющий Украину и Румынию, приостановил работу.

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