У Міноборони Румунії засудили нічний обстріл Одеської області

Воїн ЗС Румунії. Ілюстративне фото: Міноборони Румунії

У ніч з 25 на 26 вересня російські терористи знову атакували мирні міста. Міноборони Румунії засудило обстріли одеської цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у заяві Міноборони Румунії.

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Румунія, яка межує одразу з кількома регіонами України, висловила засудження дій РФ.

"Міноборони Румунії у режимі реального часу відслідковує повітряну обстановку в районі державного кордону під час атак Росії минулої ночі на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури. Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні напади", — йдеться у повідомленні відомства.

Скриншот повідомлення Міноборони Румунії

Нагадаємо, рятувальники показали, як ліквідовували наслідки нічної атаки по Одещині.

Також стало відомо, що через нічні обстріли пункт пропуску, що з’єднує Україну та Румунію, призупинив роботу.