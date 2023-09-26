У Міноборони Румунії засудили нічний обстріл Одеської області
У ніч з 25 на 26 вересня російські терористи знову атакували мирні міста. Міноборони Румунії засудило обстріли одеської цивільної інфраструктури.
Про це йдеться у заяві Міноборони Румунії.
Як Румунія реагує на обстріли неподалік кордону
Румунія, яка межує одразу з кількома регіонами України, висловила засудження дій РФ.
"Міноборони Румунії у режимі реального часу відслідковує повітряну обстановку в районі державного кордону під час атак Росії минулої ночі на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури. Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні напади", — йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, рятувальники показали, як ліквідовували наслідки нічної атаки по Одещині.
Також стало відомо, що через нічні обстріли пункт пропуску, що з’єднує Україну та Румунію, призупинив роботу.