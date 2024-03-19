В Минветеранов объяснили, кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище
Национальное военно-мемориальное кладбище станет центральным местом, где каждый сможет отдать почтение павшим героям Родины. На этом мемориальном комплексе имеют право на погребение военнослужащие, защищавшие Украину, ветераны АТО, ООС и другие лица.
Об этом сообщает Минветеранов.
Кто может быть похоронен на Национальном военно-мемориальном кладбище
Согласно сообщению, исчерпывающий перечень таких лиц определен Законом Украины "О погребении и похоронном деле".
К лицам, имеющим право на погребение на НВМК, относятся военнослужащие, которые:
- защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;
- являются полными кавалерами ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество", ордена княгини Ольги;
- участвовали в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;
- получили звание Героя Украины и с 2014 года вручили орден "Золотая Звезда".
Ветераны войны, которые:
- участвовали в боевых действиях: в зоне проведения антитеррористической операции (АТО), операции объединенных сил (ООС), а также в полномасштабном вторжении России;
- стали инвалидами в результате войны: в зоне проведения антитеррористической операции (АТО), операции объединенных сил (ООС), а также в полномасштабном вторжении России.
Также на НВМК могут быть похоронены выдающиеся борцы за независимость Украины в XX веке. Другие лица, имеющие право на погребение на этом кладбище, включают тех, чьи урны с прахом спрятаны в колумбарной нише на других кладбищах и которые могут быть перезахоронены в колумбарии НВМК в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.
Напомним, что 29 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища.
Также мы писали о том, что Кабмин выделил 515 млн грн на Национальное военно-мемориальное кладбище.
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