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В Минветеранов объяснили, кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище

19 марта 2024 09:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Минветеранов объяснили, кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище
Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Национальное военно-мемориальное кладбище станет центральным местом, где каждый сможет отдать почтение павшим героям Родины. На этом мемориальном комплексе имеют право на погребение военнослужащие, защищавшие Украину, ветераны АТО, ООС и другие лица.

Об этом сообщает Минветеранов.

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Кто может быть похоронен на Национальном военно-мемориальном кладбище

Согласно сообщению, исчерпывающий перечень таких лиц определен Законом Украины "О погребении и похоронном деле".

К лицам, имеющим право на погребение на НВМК, относятся военнослужащие, которые:

  • защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;
  • являются полными кавалерами ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество", ордена княгини Ольги;
  • участвовали в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;
  • получили звание Героя Украины и с 2014 года вручили орден "Золотая Звезда".

Ветераны войны, которые:

  • участвовали в боевых действиях: в зоне проведения антитеррористической операции (АТО), операции объединенных сил (ООС), а также в полномасштабном вторжении России;
  • стали инвалидами в результате войны: в зоне проведения антитеррористической операции (АТО), операции объединенных сил (ООС), а также в полномасштабном вторжении России.

Также на НВМК могут быть похоронены выдающиеся борцы за независимость Украины в XX веке. Другие лица, имеющие право на погребение на этом кладбище, включают тех, чьи урны с прахом спрятаны в колумбарной нише на других кладбищах и которые могут быть перезахоронены в колумбарии НВМК в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

Напомним, что 29 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища.

Также мы писали о том, что Кабмин выделил 515 млн грн на Национальное военно-мемориальное кладбище.

кладбище
военные
похороны
война в Украине
защитники

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