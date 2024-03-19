У Мінветеранів пояснили, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі

Алея Слави на кладовищі №18 у Харкові. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям Батьківщини. На цьому меморіальному комплексі мають право на поховання військовослужбовці, які захищали Україну, ветерани АТО, ООС та інші особи.

Про це повідомляє Мінветеранів.

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Згідно з повідомленням, вичерпний перелік таких осіб визначений Законом України "Про поховання та похоронну справу".

До осіб, які мають право на поховання на НВМК, належать військовослужбовці, які:

захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;

є повними кавалерами ордену Богдана Хмельницького, ордену "За мужність", ордену княгині Ольги;

брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

отримали звання Героя України та з 2014 року вручили орден "Золота Зірка".

Ветерани війни, які:

брали участь у бойових діях: у зоні проведення антитерористичної операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС), а також у повномасштабному вторгненні Росії;

стали інвалідами внаслідок війни: у зоні проведення антитерористичної операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС), а також у повномасштабному вторгненні Росії.

Також на НВМК можуть бути поховані видатні борці за незалежність України у XX столітті. Інші особи, які мають право на поховання на цьому кладовищі, включають тих, чиї урни з прахом заховані в колумбарній ніші на інших кладовищах, і які можуть бути перепоховані в колумбарії НВМК відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, що 29 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо забезпечення будівництва Національного військового меморіального кладовища.

Також ми писали про те, що Кабмін виділив 515 млн грн на Національне військово-меморіальне кладовище.