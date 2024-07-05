Взрыв в Миргороде 5 июля.

Пуск ракеты. Иллюстративное фото: росСМИ

В Миргороде Полтавской области 5 июля раздался взрыв. Сообщалось о ракете в направлении города.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах призывали горожан пройти в укрытие.

Скриншот сообщения ПС ВСУ

По состоянию на 10:40 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Воздушная тревога в Украине. Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее в Приморско-Ахтарске Краснодарского края России в ночь на пятницу, 5 июля, произошла атака ударных беспилотников, в результате чего якобы пострадали шесть человек и был разрушен дом.

Громко было и в Ростове, где якобы была самая массовая атака на город, поскольку происходила с применением 12 беспилотников, а в двух местах вспыхнули пожары.