Вибух у Миргороді 5 липня — деталі

У Миргороді пролунав вибух — деталі
5 липня 2024 10:32
Пуск ракети. Ілюстративне фото: росЗМІ
В Миргороді Полтавської області 5 липня пролунав вибух. Повідомлялося про ракету в напрямку міста.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
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У Повітряних силах закликали містян пройти в укриття.
Станом на 10:40 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, раніше у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії в ніч проти п'ятниці, 5 липня, сталася атака ударних безпілотників, внаслідок чого нібито постраждали шість людей та було зруйновано будинок.
Гучно було й у Ростові, де нібито була наймасовіша атака на місто, оскільки відбувалась із застосуванням 12 безпілотників, а у двох місцях спалахнули пожежі.
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