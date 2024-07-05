Вибух у Миргороді 5 липня — деталі

Пуск ракети. Ілюстративне фото: росЗМІ

В Миргороді Полтавської області 5 липня пролунав вибух. Повідомлялося про ракету в напрямку міста.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Вибухи в Миргороді

У Повітряних силах закликали містян пройти в укриття.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 10:40 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Повітряна тривога в Україні. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії в ніч проти п'ятниці, 5 липня, сталася атака ударних безпілотників, внаслідок чого нібито постраждали шість людей та було зруйновано будинок.

Гучно було й у Ростові, де нібито була наймасовіша атака на місто, оскільки відбувалась із застосуванням 12 безпілотників, а у двох місцях спалахнули пожежі.