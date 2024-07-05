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У Миргороді пролунав вибух — деталі

5 липня 2024 10:32
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Ілля Рябінін
редактор
Вибух у Миргороді 5 липня — деталі
Пуск ракети. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Миргороді Полтавської області 5 липня пролунав вибух. Повідомлялося про ракету в напрямку міста. 

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ

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Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 10:40 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

миргород повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії в ніч проти п'ятниці, 5 липня, сталася атака ударних безпілотників, внаслідок чого нібито постраждали шість людей та було зруйновано будинок.

Гучно було й у Ростові, де нібито була наймасовіша атака на місто, оскільки відбувалась із застосуванням 12 безпілотників, а у двох місцях спалахнули пожежі. 

ЗСУ вибух Україна Полтавська область повітряна тривога ракети війна в Україні

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