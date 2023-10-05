Взрывы в Миргороде сегодня 5 октября: удар РФ

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

Опасность в части областей Украины все еще сохраняется. Сегодня ночью, 5 октября, в Миргороде Полтавской области раздавались взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:40. Были слышны взрывы в Миргороде в Полтавской области.

Источник: t.me/monitor_rus

Источник: t.me/eRadarrua

Ранее мониторинговые каналы сообщали о ракетной опасности в Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также о пролете неустановленной цели, предположительно ракеты, в направлении Полтавской области. Позже появилась информация о взрывах в Миргороде.

Однако пока официальной информации об этом инциденте нет.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

В настоящее время в значительном ряде областей Украины уже несколько часов продолжается воздушная тревога. Боевая работа по враждебным БПЛА продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:00. По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", вероятно, враг ударил по Миргороду ракетами типа "Искандер-К".

Источник: t.me/vanek_nikolaev

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