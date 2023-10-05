Взрывы в Миргороде сегодня 5 октября: удар РФ

В Миргороде сильны взрывы: чем атакует враг
Опасность в части областей Украины все еще сохраняется. Сегодня ночью, 5 октября, в Миргороде Полтавской области раздавались взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 01:40. Были слышны взрывы в Миргороде в Полтавской области.
Ранее мониторинговые каналы сообщали о ракетной опасности в Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также о пролете неустановленной цели, предположительно ракеты, в направлении Полтавской области. Позже появилась информация о взрывах в Миргороде.
Однако пока официальной информации об этом инциденте нет.
В настоящее время в значительном ряде областей Украины уже несколько часов продолжается воздушная тревога. Боевая работа по враждебным БПЛА продолжается.
Обновлено 02:00. По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", вероятно, враг ударил по Миргороду ракетами типа "Искандер-К".
Обновляется...