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У Миргороді сильні вибухи: чим атакує ворог

5 жовтня 2023 01:38
оновлено: 02:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Миргороді сьогодні 5 жовтня: удар РФ
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Небезпека в частині областей України досі зберігається. Сьогодні вночі, 5 жовтня, в Миргороді Полтавської області лунали вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:40. Було чути вибухи в Миргороді, що в Полтавській області.

Вибухи в Миргороді
Джерело: t.me/monitor_ukr
Вибухи в Миргороді
Джерело: t.me/eRadarrua

Раніше моніторингові канали повідомляли про ракетну небезпеку в Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також про проліт невстановленої цілі, ймовірно ракети, в напрямку Полтавської області. Пізніше з'явилася інформація про вибухи в Миргороді.

Проте поки що офіційної інформації щодо цього інциденту немає.

Ракета в бік Миргорода
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Наразі в значній низці областей України вже кілька годин триває повітряна тривога. Бойова робота по ворожих БпЛА продовжується.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 5 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:00. За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", ймовірно ворог ударив по Миргороду ракетами типу "Іскандер-К".

Вибухи в Миргороді
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлюється...

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