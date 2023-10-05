Вибухи в Миргороді сьогодні 5 жовтня: удар РФ

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

Небезпека в частині областей України досі зберігається. Сьогодні вночі, 5 жовтня, в Миргороді Полтавської області лунали вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:40. Було чути вибухи в Миргороді, що в Полтавській області.

Джерело: t.me/monitor_ukr

Джерело: t.me/eRadarrua

Раніше моніторингові канали повідомляли про ракетну небезпеку в Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також про проліт невстановленої цілі, ймовірно ракети, в напрямку Полтавської області. Пізніше з'явилася інформація про вибухи в Миргороді.

Проте поки що офіційної інформації щодо цього інциденту немає.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Наразі в значній низці областей України вже кілька годин триває повітряна тривога. Бойова робота по ворожих БпЛА продовжується.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:00. За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", ймовірно ворог ударив по Миргороду ракетами типу "Іскандер-К".

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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