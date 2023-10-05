Вибухи в Миргороді сьогодні 5 жовтня: удар РФ

У Миргороді сильні вибухи: чим атакує ворог
Небезпека в частині областей України досі зберігається. Сьогодні вночі, 5 жовтня, в Миргороді Полтавської області лунали вибухи.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 01:40. Було чути вибухи в Миргороді, що в Полтавській області.
Раніше моніторингові канали повідомляли про ракетну небезпеку в Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також про проліт невстановленої цілі, ймовірно ракети, в напрямку Полтавської області. Пізніше з'явилася інформація про вибухи в Миргороді.
Проте поки що офіційної інформації щодо цього інциденту немає.
Наразі в значній низці областей України вже кілька годин триває повітряна тривога. Бойова робота по ворожих БпЛА продовжується.
Оновлено 02:00. За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", ймовірно ворог ударив по Миргороду ракетами типу "Іскандер-К".
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