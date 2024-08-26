После обстрела Украины в Молдове зафиксировали перебои со светом

В Молдове зафиксировали перебои в энергосистеме после обстрела Украины
26 августа 2024 13:30
Энергетик. Фото иллюстративное: Укрэнерго
В Молдове зафиксированы перебои в энергосистеме. Это произошло после российского массированного обстрела Украины 26 августа.
Об этом сообщает госпредприятие Moldelectrica в Facebook.
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Перебои в энергосистеме в Молдове
Перебои в энергосистеме зафиксированы в совместном блоке Украина-Молдова. Представители Moldelectrica заявили, что ситуация находится под контролем.
"Moldelectrica сообщает о перебоях в энергосистеме совместного блока Украина-Молдова в результате атак на критически важную украинскую инфраструктуру. Сейчас ситуация находится под контролем. У нас достаточно местной генерации, чтобы справиться с незначительными перебоями", — говорится в сообщении.
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