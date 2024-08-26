Після обстрілу України у Молдові зафіксували перебої зі світлом

У Молдові зафіксували перебої в енергосистемі після обстрілу України
26 серпня 2024 13:30
Енергетик. Фото ілюстративне: Укренерго
У Молдові зафіксували перебої в енергосистемі. Це сталося після російського масованого обстрілу України 26 серпня.
Про це повідомляє держпідприємство Moldelectrica у Facebook.
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Перебої в енергосистемі у Молдові
Перебої в енергосистемі зафіксовано в спільному блоці Україна-Молдова. Представники Moldelectrica заявили, що ситуація під контролем.
"Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова внаслідок атак на критично важливу українську інфраструктуру. Наразі ситуація перебуває під контролем. У нас достатньо місцевої генерації, щоб впоратися з незначними перебоями", — йдеться в повідомленні.
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