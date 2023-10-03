В МВД объяснили, зачем в Украине нужен комендантский час

Глава МВД Игорь Клименко. Фото: mvs.gov.ua

С начала войны в городах Украины был введен комендантский час. Он нужен для поддержания порядка и снижения уровня преступности.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Украинской правде".

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Зачем в Украине комендантский час

"Сейчас, например, в каждом регионе установлено свое время комендантского часа — может быть четыре, пять или шесть часов, и мы точно осведомлены, что если кто-то присутствует на улице в это время, у нас есть юридическое право его проверить", — разъяснил министр.

Он также отметил, что преступность в Украине в настоящее время почти обнулена.

Клименко также упомянул о скандале с клубом Boho, который продолжал работать во время комендантского часа. По словам министра такие места прячут свою деятельность.

"Снаружи не всегда видно, что заведение функционирует: окна в темноте, музыки не слышно. Клиентов пропускают тайком, предварительно записав их. У служителей порядка нет оснований проникать внутрь без судебного решения", — акцентировал внимание Клименко.

Напомним, что в Киеве сохраняется режим военного положения. Введенные в связи с этим меры, включая комендантский час и ограничение движения через Южный мост, являются серьезными шагами для обеспечения безопасности города.