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У МВС пояснили, навіщо в Україні потрібна комендантська година

3 жовтня 2023 17:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У МВС пояснили, навіщо в Україні потрібна комендантська година
Глава МВС Ігор Клименко. Фото: mvs.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З початку війни в містах України була введена комендантська година. Вона необхідна для підтримки порядку та зниження рівня злочинності.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю "Українській правді".

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Навіщо в Україні комендантська година

"Зараз, наприклад, у кожному регіоні встановлено свій час комендантської години — може бути чотири, п'ять чи шість годин, і ми точно обізнані, що якщо хтось присутній на вулиці в цей час, у нас є юридичне право його перевірити", — роз'яснив міністр.

Він також зазначив, що злочинність в Україні наразі майже обнулена.

Клименко також згадав про скандал із клубом Boho, який продовжував працювати під час комендантської години. За словами міністра, такі місця ховають свою діяльність.

"Зовні не завжди видно, що заклад функціонує: вікна у темряві, музики не чути. Клієнтів пропускають потай, попередньо записавши їх. У служителів порядку немає підстав проникати всередину без судового рішення", — наголосив Клименко.

Нагадаємо, що у Києві зберігається режим воєнного стану. Введені у зв'язку з цим заходи, включаючи комендантську годину та обмеження руху через Південний міст, є серйозними кроками для забезпечення безпеки міста.

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