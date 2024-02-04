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В МИД Британии призвали прекратить пессимистические разговоры о перспективах войны в Украине

4 февраля 2024 19:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В МИД Британии призвали прекратить пессимистические разговоры о перспективах войны в Украине
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Фото: independent.co.uk
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что необходимо прекратить разговоры о патовой ситуации в войне в Украине. Также он считает, что нужно сплотить все страны для поддержки украинцев.

Об этом он сказал в интервью The Sunday Times.

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"Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне президента РФ Владимира Путина", — сказал Кэмерон.

Он отметил, что Путин уже потерпел огромное стратегическое поражение, когда развязала полномасштабную войну против Украины.

В то же время британский министр рассказал, что стремится донести эту точку зрения до Дональда Трампа, если тот снова станет президентом США.

"Это как в 1930-х годах, когда мы не сделали достаточно, чтобы остановить агрессию... Вторжение Путина в Украину является самым вопиющим примером вторжения одного государства в другое", — отметил Кэмерон.

Кэмерон считает, что взаимодействие с Трампом на личном уровне придется выстраивать по-другому, чем с нынешним лидером Джо Байденом, однако военные и сотрудники спецслужб обеих стран привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы ко многим проблемам очень близки.

Напомним, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что роль президента РФ Владимира Путина в войне такая же, как в свое время Адольфа Гитлера. По его мнению, ситуация в Украине напоминает события 30-х годов прошлого века.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном соглашение о безопасности, недавно подписанное между странами. Встреча глав МИД состоялась в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

МИД
военные
Великобритания
война в Украине
фронт

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