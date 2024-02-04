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У МЗС Британії закликали припинити песимістичні розмови щодо перспектив війни в Україні

4 лютого 2024 19:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У МЗС Британії закликали припинити песимістичні розмови щодо перспектив війни в Україні
Голова МЗС Британії Девід Кемерон. Фото: independent.co.uk
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що необхідно припинити розмови про патову ситуацію у війні в Україні. Також він вважає, що треба згуртувати всі країни для підтримки українців.

Про це він сказав в інтерв'ю The Sunday Times.

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Розмови про патову ситуацію в Україні

"Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України. Наша економіка більша за російську у 25 разів, і ми більш ніж здатні продемонструвати, що час на нашій стороні, а не на боці президента РФ Володимира Путіна", — сказав Кемерон.

Він наголосив, що Путін вже зазнав величезної стратегічної поразки, коли розв'язала повномасштабну війну проти України.

Водночас британський міністр розповів, що прагне донести цю точку зору до Дональда Трампа, якщо той знову стане президентом США.

"Це як у 1930-х роках, коли ми не зробили достатньо, щоб зупинити агресію... Вторгнення Путіна в Україну є найбільш кричущим прикладом вторгнення однієї держави в іншу", — зазначив Кемерон.

Кемерон вважає, що взаємодію з Трампом на особистому рівні доведеться вибудовувати по-іншому, аніж із нинішнім лідером Джо Байденом, однак військові та співробітники спецслужб обох країн звикли й вміють працювати разом, а цінності та підходи до багатьох проблем дуже близькі.

Нагадаємо, що голова МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що роль президента РФ Володимира Путіна у війні така сама, як свого часу Адольфа Гітлера. На його думку, ситуація в Україні нагадує події 1930-х років минулого століття.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з колегою з Великої Британії Девідом Кемероном безпекову угоду, нещодавно підписану між країнами. Зустріч очільників МЗС відбулася в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

МЗС
військові
Велика Британія
війна в Україні
фронт

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