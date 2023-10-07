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В МИД сообщили, есть ли среди пострадавших в Израиле украинцы

7 октября 2023 14:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В МИД сообщили, есть ли среди пострадавших в Израиле украинцы
Сотрудник израильской полиции идет к огню во время запуска ракет из сектора Газа, в Ашкелоне. Фото: REUTERS/Синан Абу Мейзер
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По последним обновлениям от Министерства иностранных дел, украинских граждан нет среди пострадавших в результате военные столкновения на территории Израиля. При этом Посольство Украины поддерживает постоянную связь с израильским правительством и основными медицинскими учреждениями.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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МИД просит украинцев в Израиле придерживаться рекомендаций

  • Избегать посещения центральных и южных областей нации.
  • Оставаться настороже и внимательно следить за обновлениями от израильских властей, чтобы быть в курсе ситуации.
  • В случае ракетных обстрелов, возможно, будет активирована сигнализация предупреждения. Важно серьезно относиться к таким сигналам и следовать рекомендациям местного правительства.
  • При нахождении в поселениях Израиля, расположенных недалеко от Сектора Газа, при активации воздушной тревоги настоятельно советуют пользоваться укрытиями.
МИД Украины
Сообщение Олега Николенко. Фото: скриншот

Напомним, что в результате атаки на Израиль ранены более 100 человек, также в плену находятся израильские военные.

Также известно, что Украина выразила Израилю свою поддержку перед лицом террористической угрозы.

Кроме того, стало известно, что Иран поддерживает исламскую группировку ХАМАС в ее намерениях атаковать Израиль.

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