В МИД сообщили, есть ли среди пострадавших в Израиле украинцы
По последним обновлениям от Министерства иностранных дел, украинских граждан нет среди пострадавших в результате военные столкновения на территории Израиля. При этом Посольство Украины поддерживает постоянную связь с израильским правительством и основными медицинскими учреждениями.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
МИД просит украинцев в Израиле придерживаться рекомендаций
- Избегать посещения центральных и южных областей нации.
- Оставаться настороже и внимательно следить за обновлениями от израильских властей, чтобы быть в курсе ситуации.
- В случае ракетных обстрелов, возможно, будет активирована сигнализация предупреждения. Важно серьезно относиться к таким сигналам и следовать рекомендациям местного правительства.
- При нахождении в поселениях Израиля, расположенных недалеко от Сектора Газа, при активации воздушной тревоги настоятельно советуют пользоваться укрытиями.
Напомним, что в результате атаки на Израиль ранены более 100 человек, также в плену находятся израильские военные.
Также известно, что Украина выразила Израилю свою поддержку перед лицом террористической угрозы.
Кроме того, стало известно, что Иран поддерживает исламскую группировку ХАМАС в ее намерениях атаковать Израиль.