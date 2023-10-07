У МЗС повідомили, чи є серед постраждалих в Ізраїлі українці

Співробітник ізраїльської поліції йде до вогню під час запуску ракет із сектора Газа в Ашкелоні. Фото: REUTERS/Сінан Абу Мейзер

За останніми оновленнями від Міністерства закордонних справ українських громадян немає серед постраждалих внаслідок військових сутичок на території Ізраїлю. При цьому Посольство України підтримує постійний зв'язок з ізраїльським урядом та основними медичними установами.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Уникати відвідин центральних та південних областей нації.

Залишатися насторожі та уважно стежити за оновленнями від ізраїльської влади, щоб бути в курсі ситуації.

У разі ракетного обстрілу, можливо, буде активовано сигналізацію попередження. Важливо серйозно ставитись до таких сигналів і дотримуватися рекомендацій місцевого уряду.

При знаходженні в поселеннях Ізраїлю, розташованих неподалік Сектору Газа, при активації повітряної тривоги настійно радять користуватися укриттями.

Повідомлення Олега Ніколенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в результаті атаки на Ізраїль поранено понад 100 людей, також у полоні перебувають ізраїльські військові.

Також відомо, що Україна висловила Ізраїлю свою підтримку перед терористичною загрозою.

Крім того, стало відомо, що Іран підтримує ісламське угруповання ХАМАС у його намірах атакувати Ізраїль.