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У МЗС повідомили, чи є серед постраждалих в Ізраїлі українці

7 жовтня 2023 14:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У МЗС повідомили, чи є серед постраждалих в Ізраїлі українці
Співробітник ізраїльської поліції йде до вогню під час запуску ракет із сектора Газа в Ашкелоні. Фото: REUTERS/Сінан Абу Мейзер
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За останніми оновленнями від Міністерства закордонних справ українських громадян немає серед постраждалих внаслідок військових сутичок на території Ізраїлю. При цьому Посольство України підтримує постійний зв'язок з ізраїльським урядом та основними медичними установами.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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МЗС просить українців в Ізраїлі дотримуватись рекомендацій

  • Уникати відвідин центральних та південних областей нації.
  • Залишатися насторожі та уважно стежити за оновленнями від ізраїльської влади, щоб бути в курсі ситуації.
  • У разі ракетного обстрілу, можливо, буде активовано сигналізацію попередження. Важливо серйозно ставитись до таких сигналів і дотримуватися рекомендацій місцевого уряду.
  • При знаходженні в поселеннях Ізраїлю, розташованих неподалік Сектору Газа, при активації повітряної тривоги настійно радять користуватися укриттями.
МЗС України
Повідомлення Олега Ніколенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в результаті атаки на Ізраїль поранено понад 100 людей, також у полоні перебувають ізраїльські військові.

Також відомо, що Україна висловила Ізраїлю свою підтримку перед терористичною загрозою.

Крім того, стало відомо, що Іран підтримує ісламське угруповання ХАМАС у його намірах атакувати Ізраїль.

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