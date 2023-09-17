В НАТО заявили, что нужно готовиться к долгой войне в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Генеральный секретарь НАТО Йенс Солтенберг заявил, что полномасштабная война России против Украины будет длиться долго. По его словам, к этому нужно готовиться.

Об этом Йенс Столтенберг сказал для Funke.

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Война в Украине

По словам Столтенберга, большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они начинались, поэтому НАТО должно готовиться к долгой войне в Украине.

"Мы все стремимся к быстрому миру. В то же время мы должны осознавать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страна перестанет существовать. Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", — подчеркнул генсек НАТО.

Он отметил, что по окончании войны Украина должна будет получить гарантии безопасности, чтобы вторжение РФ не повторилось.

"Мирное соглашение не должно служить для России передышкой, чтобы она потом снова напала. Мы не можем больше позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе. Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО", — добавил Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские военные успешно преодолели защитные укрепления российской армии и продолжают движение вглубь территории. Несмотря на то, что динамика продвижения может не соответствовать исходным ожиданиям, Украина все равно укрепляет свои позиции.

Также мы писали, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг недавно отметил растущую боевую активность Украины, несмотря на сложности на фронте. Обращаясь к представителям Европейского союза, Столтенберг подтвердил, что благодаря поддержке стран НАТО Украина начинает демонстрировать впечатляющие результаты в своих военных действиях.