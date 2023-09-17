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У НАТО заявили, що потрібно готуватися до довгої війни в Україні

17 вересня 2023 13:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У НАТО заявили, що потрібно готуватися до довгої війни в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Солтенберг заявив, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме довго. За його словами, до цього потрібно готуватися.

Про це Єнс Столтенберг сказав для Funke.

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За словами Столтенберга, більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися, тому НАТО повинно готуватись до довгої війни в Україні.

"Ми всі прагнемо швидкого миру. Водночас ми повинні усвідомлювати: якщо президент Зеленський і українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", — наголосив генсек НАТО.

Він зазначив, що після закінчення війни Україна повинна буде  отримати гарантії безпеки, щоб вторгнення РФ не повторилося. 

"Мирна угода не повинна слугувати для Росії перепочинком, щоб вона потім знову напала. Ми не можемо більше дозволити Росії ставити під загрозу безпеку в Європі. Немає жодних сумнівів, що Україна зрештою буде в НАТО", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українські військові успішно подолали захисні зміцнення російської армії та продовжують рух углиб території. Попри те, що динаміка просування може не відповідати початковим очікуванням, Україна все одно зміцнює свої позиції.

Також ми писали, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг нещодавно наголосив на зростаючій бойовій активності України, попри складнощі на фронті. Звертаючись до представників Європейського союзу, Столтенберг підтвердив, що завдяки підтримці країн НАТО Україна починає демонструвати вражаючі результати у своїх військових діях.

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