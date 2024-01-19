В НАТО призвали гражданских готовиться к войне с Россией

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Мирные жители западных стран должны готовиться к "всесторонней войне" с Российской Федерацией. По словам главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, Вооруженные силы уже готовы к началу возможной войны, однако гражданские тоже должны быть готовы к вероятному конфликту, что потребует значительных изменений в их жизни.

Об этом пишет Sky News.

Читайте также:

Предупреждение чиновника НАТО

"Мы должны осознать, что то, что мы живем в мире — это не факт. И поэтому мы (силы НАТО. — Ред.) готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссии гораздо шире. Это также промышленная база, а также люди, которые люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль", — подчеркнул Бауэр.

Глава военного комитета НАТО отметил, что в Швеции сделали правильный шаг, а именно призвали своих граждан готовиться к конфликту в начале января.

"Отсюда начинается осознание того, что не все можно спланировать и не все получится без проблем в ближайшие 20 лет", — добавил лейтенант-адмирал.

Что этому предшествовало

Следует отметить, что такие слова чиновника были сделаны перед началом крупнейших учений НАТО с периода холодной войны. В ходе них они тренируются отбивать атаку россиян.

Ранее Роб Бауэр призвал государственных и частных деятелей на Западе готовиться к эпохе, в которой может произойти что угодно. В частности, начало войны.

Также премьер Эстонии Кайя Каллас подчеркнула, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.