Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У НАТО закликали цивільних готуватися до війни з Росією arrow

У НАТО закликали цивільних готуватися до війни з Росією

19 січня 2024 13:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У НАТО закликали цивільних готуватися до війни з Росією
Очільник військового комітету НАТО Роб Бауер. Фото: REUTERS/Johanna Geron
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Мирні жителі західних країн повинні готуватися до "всебічної війни" з Російською Федерацією. За словами очільника військового комітету НАТО Роба Бауера, Збройні сили вже готові до початку можливої війни, проте цивільні теж мають бути готові до ймовірного конфлікту, що вимагатиме значних змін в їхньому житті.

Про це пише Sky News.

Читайте також:

Попередження від чиновника НАТО

"Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі — це не факт. І тому ми (сили НАТО. — Ред.) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль", — наголосив Бауер.

Голова військового комітету НАТО зазначив, що у Швеції зробили правильний крок, а саме закликали своїх громадян готуватися до конфлікту на початку січня. 

"Звідси починається усвідомлення того, що не все можна спланувати й не все вийде без проблем у найближчі 20 років", — додав лейтенант-адмірал.

Що цьому передувало

Варто наголосити, що такі слова посадовця були зроблені перед початком найбільших навчань НАТО з періоду холодної війни. Під час них вони тренуються відбивати атаку росіян. 

Раніше Роб Бауер закликав державних і приватних діячів на Заході готуватися до епохи, в якій може статися будь-що. Зокрема, початок війни.

Також прем'єрка Естонії Кая Каллас наголосила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Однак в альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не дуже висока.

війна
НАТО
конфлікт
небезпека
люди
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі