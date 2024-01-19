У НАТО закликали цивільних готуватися до війни з Росією

Очільник військового комітету НАТО Роб Бауер. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Мирні жителі західних країн повинні готуватися до "всебічної війни" з Російською Федерацією. За словами очільника військового комітету НАТО Роба Бауера, Збройні сили вже готові до початку можливої війни, проте цивільні теж мають бути готові до ймовірного конфлікту, що вимагатиме значних змін в їхньому житті.

Про це пише Sky News.

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Попередження від чиновника НАТО

"Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі — це не факт. І тому ми (сили НАТО. — Ред.) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль", — наголосив Бауер.

Голова військового комітету НАТО зазначив, що у Швеції зробили правильний крок, а саме закликали своїх громадян готуватися до конфлікту на початку січня.

"Звідси починається усвідомлення того, що не все можна спланувати й не все вийде без проблем у найближчі 20 років", — додав лейтенант-адмірал.

Що цьому передувало

Варто наголосити, що такі слова посадовця були зроблені перед початком найбільших навчань НАТО з періоду холодної війни. Під час них вони тренуються відбивати атаку росіян.

Раніше Роб Бауер закликав державних і приватних діячів на Заході готуватися до епохи, в якій може статися будь-що. Зокрема, початок війни.

Також прем'єрка Естонії Кая Каллас наголосила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Однак в альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не дуже висока.