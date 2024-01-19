Война в Украине - В НАТО обсудили ход войны в Украине

Встреча высших военачальников стран НАТО в Брюсселе. Фото: НАТО/IMS

В НАТО обсудили ход войны в Украине и призвали не оценивать ситуацию на фронте пессимистично. Однако в Альянсе предостерегли, что чуда ждать не стоит.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции в четверг, 18 января, в Брюсселе, сообщает DW.

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По словам Бауэра, последние меры РФ по Украине не эффективны. Однако может случиться так, что количество перейдет в качество.

"В 2023 году мир, возможно, был слишком оптимистичен. Важно, чтобы в 2024 году мы не стали слишком пессимистичны", — сказал Бауэр.

Он считает, что как Россия, так и Украина "сейчас меняются на этапе, когда ситуация не сильно продвигается в ту или иную сторону". Вместе с тем, военачальник подчеркнул, что в ближайшее время "чудес ни от одной стороны ждать не стоит".

"Несмотря на то, что последние действия РФ по Украине разрушительны, в военном отношении они не эффективны, за исключением того, что россияне не придерживаются ни одной из своих стратегических целей", — сказал Бауэр.

В НАТО добавили, что за последние два года количество перебрасываемых из России в Украину сухопутных войск увеличилось, но уровень их подготовки снизился.

"Они потеряли много танков, бронетехники, самолетов, вертолетов. Часть ее они восстанавливают, но чаще всего это старые вышедшие из потребления транспортные средства или оборудование из запасов, которое часто тоже старое", — сообщил Бауэр.

Между тем ракетный потенциал России, по данным Альянса, растет за счет увеличения производства и поставок из КНДР и, возможно, Ирана.

"Мы ожидали, что они доставят ракеты из Ирана, хотя мы их еще не видели. И, конечно, они получили из Ирана беспилотники и определили их производство. Что касается российских ВВС, ВМФ, видимости и кибернетических возможностей, то, несмотря на потери, они по-прежнему очень боеспособны. В плане производства артиллерии и старых танков дела у них обстоят достаточно хорошо. И это настораживает, потому что иногда количество переходит в качество", — отметил глава Военного комитета.

Также в Брюсселе перечислили военные успехи Украины, среди которых потери России в 300 000 человек убиты и ранены, тысячи уничтоженных российских танков и бронемашин, а также сотни самолетов.

"Украинцы могут снизить долю своей земли, оттеснив россиян примерно с 50 процентов территории, которую они занимали в начале войны. То, что Украина, не имея военно-морского флота, смогла оттеснить российский Черноморский флот и открыть "зерновой коридор", — еще один огромный успех", — акцентировал Бауэр.

Наконец он подтвердил решимость гарантировать защиту "своим украинским братьям и сестрам", отметив, что поддержка Украины — "это прямые инвестиции в собственную безопасность".

Напомним, ранее Бауэр заявил, что Североатлантический Альянс готов к возможному нападению со стороны страны-агрессора России. По его словам, в стратегии и планах блока описаны две опасности. Это — Россия и террористические группы.

Североатлантический Альянс проведет военные учения Steadfast Defender 2024. Они станут самыми большими за последние десятки лет.

Также мы писали, что Бауэр призвал государственных и частных деятелей на Западе готовиться к эпохе, в которой может произойти что угодно. В частности, начало войны.