Війна в Україні - У НАТО обговорили хід війни в Україні

Зустріч високих воєначальників країн НАТО у Брюсселі. Фото: НАТО/IMS

У НАТО обговорили хід війни в Україні та закликали не оцінювати ситуацію на фронті песимістично. Однак в Альянсі застерегли, що дива чекати не варто.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер на пресконференції у четвер, 18 січня, у Брюсселі, повідомляє DW.

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За словами Бауера, останні заходи РФ по Україні не є ефективними. Проте може статися так, що "кількість перейде в якість".

"У 2023 році світ, можливо, був надто оптимістичний. Важливо, щоб у 2024 році ми не стали занадто песимістичні", — сказав Бауер.

Він вважає, що як Росія, так і Україна "зараз змінюються на етапі, коли ситуація не сильно просувається в той чи інший бік". Разом з тим, воєначальник підкреслив, що найближчим часом "чудес від жодного боку чекати не варто".

"Незважаючи на те, що останні дії РФ по Україні руйнівні, у військовому відношенні вони не є ефективними, за винятком того, що росіяни не дотримуються жодної зі своїх стратегічних цілей", — сказав Бауер.

У НАТО додали, що за останні два роки кількість сухопутних військ, що перекидаються з Росії в Україну, збільшилася, але рівень їхньої підготовки знизився.

"Вони втратили багато танків, бронетехніки, літаків, вертольотів. Частину її вони відновлюють, але найчастіше це старі транспортні засоби, що вийшли з вжитку, або обладнання із запасів, яке часто теж старе", — повідомив Бауер.

Тим часом, ракетний потенціал Росії, за даними альянсу, зростає за рахунок збільшення виробництва та постачання з КНДР і, можливо, Ірану.

"Ми очікували, що вони доставлять ракети з Ірану, хоча ми їх ще не бачили. І, звісно, вони отримали з Ірану безпілотники та визначили їхнє виробництво. Що стосується російських ВПС, ВМФ, видимості та кібернетичних можливостей, то, незважаючи на втрати, вони, як і раніше, дуже боєздатні. У плані виробництва артилерії та старих танків справи у них йдуть досить добре. І це насторожує, бо іноді кількість переходить у якість", — зазначив голова Військового комітету.

Також у Брюсселі перерахували військові успіхи України, серед яких втрати Росії у 300 000 людей вбитими та пораненими, тисячі знищених російських танків та бронемашин, а також сотні літаків.

"Українці можуть знизити частку своєї землі, відтіснивши росіян приблизно із 50 відсотків території, яку вони займали на початку війни. Те, що Україна, не маючи військово-морського флоту, спромоглася відтіснити російський Чорноморський флот і відкрити "зерновий коридор", — ще один величезний успіх", — акцентував Бауер.

Врешті він підтвердив рішучість гарантувати захист "своїм українським братам та сестрам", зазначивши, що підтримка України — "це прямі інвестиції у власну безпеку".

Нагадаємо, раніше Бауер заявив, що Північноатлантичний Альянс готовий до можливого нападу з боку країни-агресорки Росії. За його словами, у стратегії та планах блоку описані дві загрози. Це — Росія і терористичні групи.

Північноатлантичний Альянс проведе військові навчання Steadfast Defender 2024. Вони стануть найбільшими за останні десятки років.

Також ми писали, що Бауер закликав державних і приватних діячів на Заході готуватися до епохи, в якій може статися будь-що. Зокрема, початок війни.