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В Никополе днем были слышны взрывы — враг ударил по городу из тяжелой артиллерии

17 марта 2024 21:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Никополе днем были слышны взрывы — враг ударил по городу из тяжелой артиллерии
Последствия ударов. Фото: Telegram/Сергей Лисак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в воскресенье, 17 марта, нанесли восемь ударов дронами по Никополю Днепропетровской области. Также оккупанты атаковали город и район из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"В течение дня враг нанес восемь ударов БпЛА по Никопольщине. Дважды ударил из тяжелой артиллерии", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, в Никополе пострадали пять человек. В частности, мужчины, попавшие под утреннюю атаку, будут восстанавливаться дома.

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Последствия ударов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Также были ранены 65-летний мужчина и 26-летняя женщина.

В городе в результате атаки повреждены АЗС, грузовик, инфраструктурный объект и пятиэтажка.

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Последствия ударов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Кроме того, взрывы раздавались и в других населенных пунктах района: в Покровской сельской, Марганецкой и Мировской громадах.

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Последствия ударов. Фото: Telegram/Сергей Лысак

"В последнем разбиты частный дом и хозяйственное сооружение. Задело линию электропередач", — отметил Лысак.

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Скриншот сообщения Лысака

Напомним, 9 марта российские войска попали в промышленное предприятие в Днепропетровской области. В результате возник масштабный пожар.

Также мы писали, что 11 марта вечером враг ударил дроном-камикадзе по Никополю. А ночью из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую громаду.

беспилотники
Днепропетровская область
оккупанты
Никополь
война в Украине

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