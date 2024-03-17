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У Нікополі вдень було чутно вибухи — ворог вдарив по місту з важкої артилерії

17 березня 2024 21:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Нікополі вдень було чутно вибухи — ворог вдарив по місту з важкої артилерії
Наслідки ударів. Фото: Telegram/Сергій Лисак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові протягом неділі, 17 березня, завдали вісім ударів дронами по Нікополю Дніпропетровської області. Також окупанти атакували місто та район з важкої артилерії.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Протягом дня ворог завдав вісім ударів БпЛА по Нікопольщині. Двічі вдарив з важкої артилерії", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, у Нікополі постраждали п'ятеро людей. Зокрема, чоловіки, які потрапили під ранкову атаку, відновлюватимуться вдома.

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Наслідки ударів. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Також були поранені 65-річний чоловік та 26-річна жінка.

У місті внаслідок атаки пошкоджена АЗС, вантажівка, інфраструктурний об'єкт та п'ятиповерхівка.

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Наслідки ударів. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Крім того, вибухи лунали й в інших населених пунктах району: у Покровській сільській, Марганецькій та Мирівській громадах.

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Наслідки ударів. Фото: Telegram/Сергій Лисак

"В останній понівечені приватний будинок і господарська споруда. Зачепило лінію електропередач", — зазначив Лисак.

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 9 березня російські війська влучили у промислове підприємство на Дніпропетровщині. Внаслідок цього виникла масштабна пожежа. 

Також ми писали, що 11 березня увечері ворог вдарив дроном-камікадзе по Нікополю. А вночі з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду.

безпілотники
Дніпропетровська область
окупанти
Нікополь
війна в Україні

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