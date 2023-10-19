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В Германии готовят новый усиленный пакет военной помощи Украине

19 октября 2023 23:36
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Лариса Голуб
Редактор
В Германии готовят новый усиленный пакет военной помощи Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Официальный Берлин не собирается бросать Украину один на один в войне с Россией. Германия будет поставлять оружие и дальше. Сейчас там готовится новый пакет военной помощи. В него должны войти средства противовоздушной обороны.

Об этом во время выступления в Бундестаге заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Сообщает издание Tagesschau.

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге сообщил об очередном военном пакете для Украины. В него войдут, в частности, средства противовоздушной обороны.

"Германия поставит в Украину дополнительную единицу зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные танки Gepard и новые необходимые боеприпасы", — говорится в сообщении.

Также канцлер Олаф Шольц пообещал дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Он поблагодарил его за предоставление ракет ATACMS. Также они обсудили дальнейшее усиление украинских дальнобойных возможностей. Глава государства также отметил визит в Киев спецпредставительницы США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер.

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