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У Німеччині готують новий посилений пакет військової допомоги Україні

19 жовтня 2023 23:36
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Лариса Голуб
Редактор
У Німеччині готують новий посилений пакет військової допомоги Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Офіційний Берлін не збирається кидати Україну сам на сам у війні з Росією. Німеччина постачатиме зброю і надалі. Нині там готують новий пакет військової допомоги. До нього мають увійти засоби протиповітряної оборони.

Про це під час виступу у Бундестазі заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Повідомляє видання Tagesschau.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі повідомив про черговий військовий пакет для України. До нього увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони.

"Німеччина поставить в Україну додаткову одиницю зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні танки Gepard і нові необхідні боєприпаси", — йдеться в повідомленні.

Також канцлер Олаф Шольц пообіцяв і подальші поставки зброї та фінансову підтримку Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Він подякував йому за надання ракет ATACMS. Також вони обговорили подальше посилення українських далекобійних спроможностей. Глава держави також відзначив візит до Києва спецпредставниці США з економічного відновлення Пенні Пріцкер.

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