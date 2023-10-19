У Німеччині готують новий посилений пакет військової допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі. Фото: REUTERS

Офіційний Берлін не збирається кидати Україну сам на сам у війні з Росією. Німеччина постачатиме зброю і надалі. Нині там готують новий пакет військової допомоги. До нього мають увійти засоби протиповітряної оборони.

Про це під час виступу у Бундестазі заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Повідомляє видання Tagesschau.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі повідомив про черговий військовий пакет для України. До нього увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони.

"Німеччина поставить в Україну додаткову одиницю зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні танки Gepard і нові необхідні боєприпаси", — йдеться в повідомленні.

Також канцлер Олаф Шольц пообіцяв і подальші поставки зброї та фінансову підтримку Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Він подякував йому за надання ракет ATACMS. Також вони обговорили подальше посилення українських далекобійних спроможностей. Глава держави також відзначив візит до Києва спецпредставниці США з економічного відновлення Пенні Пріцкер.