В Германии призывают отправить на фронт мужчин-беженцев из Украины

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: ap.org

Европейский союз должен призвать украинских мужчин, уехавших за границу, убегая от войны, вернуться в Украину. Они должны помогать в тылу или служить в рядах Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил немецкий депутат Бундесвера Родерих Кизеветтер.

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По словам депутата, украинские мужчины должны проживать в своем государстве в сложный для него период. Они должны защищать страну на фронте или помогать всеми возможными способами в тылу.

Он добавил, что возвращение мужчин поможет улучшить положение солдат на передовой. Кизеветтер указал, что в одной Германии сейчас проживает 220 тысяч украинских мужчин и "можно собрать более десяти дивизий".

"В Евросоюзе их более 600 тыс. — способных к военной службе украинских мужчин, которые уклоняются от военной службы. Они помогли бы родине в поддержке Красного Креста. Поэтому немцы тоже должны обратиться с призывом к молодым людям, способным к военной службе. Европейский союз тоже должен это сделать", — подчеркнул депутат.

Напомним, в Германии беженцев из Украины будут в ускоренном темпе устраивать работу. Такой подход будет применен к 200 тысячам украинцев, закончивших интеграционный курс.

Добавим, в 2024 году ряд европейских стран, активно финансово поддерживавших украинских беженцев, сократит помощь. Известно, что урежут выплаты в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.