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У Німеччині закликають відправити на фронт чоловіків-біженців з України

5 грудня 2023 15:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Німеччині закликають відправити на фронт чоловіків-біженців з України
Українські біженці. Ілюстративне фото: ap.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Європейський союз повинен закликати українських чоловіків, які виїхали за кордон, втікаючи від війни, повернутися в Україну. Вони мають допомагати в тилу або служити  у лавах Збройних сил України.

Про це повідомив німецький депутат Бундесверу Родеріх Кізеветтер.

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За словами депутата, українські чоловіки мають проживати в своїй державі у складний для неї період. Вони повинні обороняти країну на фронті або допомагати всіма можливими способами у тилу.

Він додав, що повернення чоловіків допоможе покращити становище солдат на передовій. Кізеветтер вказав, що в одній Німеччині зараз проживає 220 тисяч українських чоловіків і це "можна зібрати понад десять дивізій".

"У Євросоюзі їх понад 600 тис. — здатних до військової служби українських чоловіків, які ухиляються від військової служби. Вони допомогли б батьківщині у підтримці Червоного Хреста. Тож ми німці теж повинні звернутися із закликом до молодих людей, здатних до військової служби. Європейський союз теж має це зробити", — наголосив депутат.

Нагадаємо, у Німеччині біженців з України будуть у прискореному темпі влаштовувати на роботу. Такий підхід буде застосовано до 200 тисяч українців, які закінчили інтеграційний курс.

Додамо, у 2024 році низка європейських країн, які активно фінансово підтримували українських біженців, скоротять допомогу. Відомо, що уріжуть виплати Польща, Німеччина, Чехія та Ірландія.

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