В Нью-Йорке Зеленский посетил раненых украинских защитников и наградил их
В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военных и отметил их наградами. Сразу после прибытия в США украинский лидер отправился в клинику Staten Island University Hospital, где восстанавливаются раненые защитники.
Об этом сообщает Офис Президента Украины .
Зеленский навестил украинских защитников
Отмечается, что Владимир Зеленский побеседовал с военными и пожелал им выздоровления. Президент наградил защитников орденами "За мужество" III степени.
"Благодарю вас за то, что продолжаете бороться за наше государство, защищать его границы. Также благодарю врачей и всех тех, кто поддерживает украинских солдат с самого начала полномасштабной войны. Мы будем всех вас ждать, вы нам нужны — каждый боец Украины — для того, чтобы победить врага. Спасибо вам за службу! Все гордятся вами! Желаю выздоровления, победы и возвращения домой!" – сказал украинский лидер.
Также Зеленский наградил орденом "За заслуги" ІІІ степени врачей и спонсоров, среди них: физиотерапевт клиники Staten Island University Hospital Ocean Breeze Ребекка Гонзалез, президент и генеральный директор корпорации Northwell Health Майкл Даулинг, старший физиотерапевт клиники Staten Island University Hospital. В частности, вручил награду Главы государства "Золотое сердце" президенту и основателю Kind Deeds Александру Рубцову.
Напомним, что сегодня вечером, 18 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк , Соединенные Штаты Америки. Глава государства сразу из аэропорта уехал к бойцам ВСУ, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выступит перед американскими сенаторами. Это он планирует сделать во время визита на Капитолийский холм 21 сентября.