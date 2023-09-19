В Нью-Йорке Зеленский посетил раненых украинских защитников и наградил их

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с раненым украинским военным в Нью-Йорке. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военных и отметил их наградами. Сразу после прибытия в США украинский лидер отправился в клинику Staten Island University Hospital, где восстанавливаются раненые защитники.

Об этом сообщает Офис Президента Украины .

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Отмечается, что Владимир Зеленский побеседовал с военными и пожелал им выздоровления. Президент наградил защитников орденами "За мужество" III степени.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военных в США. Фото: Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военных в США. Фото: Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военных в США. Фото: Новости.

"Благодарю вас за то, что продолжаете бороться за наше государство, защищать его границы. Также благодарю врачей и всех тех, кто поддерживает украинских солдат с самого начала полномасштабной войны. Мы будем всех вас ждать, вы нам нужны — каждый боец Украины — для того, чтобы победить врага. Спасибо вам за службу! Все гордятся вами! Желаю выздоровления, победы и возвращения домой!" – сказал украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военных в США. Фото: Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военных в США. Фото: Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военных в США. Фото: Новости.

Также Зеленский наградил орденом "За заслуги" ІІІ степени врачей и спонсоров, среди них: физиотерапевт клиники Staten Island University Hospital Ocean Breeze Ребекка Гонзалез, президент и генеральный директор корпорации Northwell Health Майкл Даулинг, старший физиотерапевт клиники Staten Island University Hospital. В частности, вручил награду Главы государства "Золотое сердце" президенту и основателю Kind Deeds Александру Рубцову.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военных в США. Фото: Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военных в США. Фото: Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военных в США. Фото: Новости.

Напомним, что сегодня вечером, 18 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк , Соединенные Штаты Америки. Глава государства сразу из аэропорта уехал к бойцам ВСУ, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выступит перед американскими сенаторами. Это он планирует сделать во время визита на Капитолийский холм 21 сентября.