Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Нью-Йорку Зеленський відвідав поранених українських захисників та нагородив їх arrow

У Нью-Йорку Зеленський відвідав поранених українських захисників та нагородив їх

19 вересня 2023 02:31
оновлено: 02:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Нью-Йорку Зеленський відвідав поранених українських захисників та нагородив їх
Президент України Володимир Зеленський разом із пораненим українським військовим у Нью-Йорку. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військових та відзначив їх нагородами. Так, одразу після прибуття до США український лідер відправився в клініку Staten Island University Hospital, де відновлюються поранені захисники.

Про це повідомляє Офіс Президента України

Читайте також:

Зеленський провідав українських захисників

Зазначається, що Володимир Зеленський порозмовляв з військовими та побажав їм одужання. Президент нагородив захисників орденами "За мужність" III ступеня.

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE

"Дякую вам за те, що продовжуєте боротися за нашу державу, боронити її кордони. Також дякую лікарям і всім тим, хто підтримує українських солдатів із самого початку повномасштабної війни. Ми будемо на всіх вас чекати, ви нам потрібні — кожен боєць України — для того, щоб перемогти ворога. Дякую вам за службу! Всі пишаються вами! Бажаю одужання, перемоги й повернення додому!" — сказав український лідер.

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE

Також Зеленський нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня лікарів та спонсорів, серед них: фізіотерапевт клініки Staten Island University Hospital Ocean Breeze Ребекка Гонзалез, президент і генеральний директор корпорації Northwell Health Майкл Даулінг, старший фізіотерапевт клініки Staten Island University Hospital Ocean Breeze Пітер Леоне. Зокрема, вручив відзнаку Глави держави "Золоте серце" президенту й засновнику Kind Deeds Олександру Рубцову.

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США
Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 18 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, Сполучені Штати Америки. Глава держави одразу з аеропорту поїхав до бійців ЗСУ, які проходять в Америці лікування та реабілітацію.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський виступить перед американськими сенаторами. Це він планує зробити під час свого візиту на Капітолійський пагорб 21 вересня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Стотисячні зарплати Мінкульту: скільки заробив Ткаченко та його заступники за час війни

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз