У Нью-Йорку Зеленський відвідав поранених українських захисників та нагородив їх

Президент України Володимир Зеленський разом із пораненим українським військовим у Нью-Йорку. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військових та відзначив їх нагородами. Так, одразу після прибуття до США український лідер відправився в клініку Staten Island University Hospital, де відновлюються поранені захисники.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Зазначається, що Володимир Зеленський порозмовляв з військовими та побажав їм одужання. Президент нагородив захисників орденами "За мужність" III ступеня.

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE

"Дякую вам за те, що продовжуєте боротися за нашу державу, боронити її кордони. Також дякую лікарям і всім тим, хто підтримує українських солдатів із самого початку повномасштабної війни. Ми будемо на всіх вас чекати, ви нам потрібні — кожен боєць України — для того, щоб перемогти ворога. Дякую вам за службу! Всі пишаються вами! Бажаю одужання, перемоги й повернення додому!" — сказав український лідер.

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE

Також Зеленський нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня лікарів та спонсорів, серед них: фізіотерапевт клініки Staten Island University Hospital Ocean Breeze Ребекка Гонзалез, президент і генеральний директор корпорації Northwell Health Майкл Даулінг, старший фізіотерапевт клініки Staten Island University Hospital Ocean Breeze Пітер Леоне. Зокрема, вручив відзнаку Глави держави "Золоте серце" президенту й засновнику Kind Deeds Олександру Рубцову.

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у США. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 18 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, Сполучені Штати Америки. Глава держави одразу з аеропорту поїхав до бійців ЗСУ, які проходять в Америці лікування та реабілітацію.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський виступить перед американськими сенаторами. Це він планує зробити під час свого візиту на Капітолійський пагорб 21 вересня.